St. Leonhard Smartwatch SW-430.hr

Misst Aktivitäten, Körpertemperatur & Herzfrequenz

– Zeigt Körpertemperatur, optische Herzfrequenz und Schlafqualität

– Verschiedene Sportarten auswählbar

– Always-On-Modus lässt Display bis zu 20 Minuten leuchten

– Klassisches Uhrendesign mit wasserfester Keramik-Lünette

– Mehr als 100 frei wählbare Ziffernblätter

Fitness-Daten, Körpertemperatur und Benachrichtigungen direkt am Handgelenk: Die Smartwatch von St. Leonhard ist Armbanduhr, Fitness-Coach, und Nachrichtenzentrale in einem.

Intelligentes und effizientes Training: Wählt man die Sportart aus verschiedenen Modi aus, erhält man noch exaktere Werte auf dem großen LCD-Farbdisplay. So kann man sich beim Training besser einschätzen!

Auch beim Schwimmen ideal: Dank wasserdichtem Gehäuse erfasst man auch im Wasser seine Aktivitäten.

Exakte Pulskontrolle: Der optische Herz-Frequenz-Sensor zeigt den Puls in Echtzeit an – für ein besonders effektives Training.

Komfortable Auswertung per Smartphone: Einfach die Daten per Bluetooth auf das Android-Smartphone, -Tablet, iPhone oder iPad übertragen. Schon analysiert man die Fitness-Werte und behält den Überblick über seinen Trainings-Fortschritt.

Auf dem Laufenden bleiben: Push-Benachrichtigungen vom Smartphone erhält man direkt auf die Uhr – bei Anrufen, eingehenden Nachrichten und Terminen. Zudem bekommt man via App die aktuelle Wettervorhersage aufs Uhrendisplay.

Immer den Überblick haben: Dank Always-On-Display leuchtet die Smartwatch bis zu 20 Minuten und hat in diesem Modus eine Akku-Laufzeit von zwei Tagen! So hat man auch während des Trainings immer seine Daten im Blick.

– Smartwatch SW-430.hr mit 44 mm Durchmesser und Always-On-Display

– Touchscreen-LCD-Farbdisplay mit 3,3 cm Diagonale (1,3″), Auflösung: 360 x 360 Pixel

– Optischer Sensor für dynamische Herzfrequenz-Anzeige

– Integriertes Thermometer für permanente Körpertemperatur-Anzeige

– Schlaf-Modus: zeichnet Schlaf auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft

– 7 Sport-Modi wählbar für individuelles Training: Laufen, Rennen, Klettern, Reiten, Basketball, Crosstrainer, Yoga

– Bluetooth 5 für Verbindung mit Smartphone oder Tablet PC, bis zu 15 m Reichweite

– Kostenlose App für iOS und Android: Auswertung der Daten, Schrittzähler, Herzfrequenz, u.v.m.

– Zeigt Push-Nachrichten vom Smartphone: Anrufe, WhatsApp, Facebook, Termine & Co., mit Vibration

– Viele Extras: Fitness-Funktionen, Kamera-Fernauslöser, Musiksteuerung, Wettervorhersage, Timer

– Always-On-Display: LCD-Display bleibt bis zu 20 Minuten nach Aktivierung an

– Über 100 frei wählbare Zifferblätter

– Wasserdichtes Gehäuse mit Keramik-Lünette: IP68

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 240 mAh, bis zu 2 Tage Laufzeit mit Always-On-Display, ca. 5 Tage in normaler Benutzung, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 44 x 12,2 mm, Gewicht: 77 g

– Uhr SW-430.hr mit Armband und magnetischem USB-Ladeadapter inklusive deutscher Anleitung

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kunden , über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Südbaden, Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, NavGear, simvalley MOBILE oder Luminea. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

