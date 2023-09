Stabil, günstig und leicht einzubauen – das sind die Vorteile von Zisternen aus Stahlbeton

Regenwasser nutzen mit Zisternen von Mall

Regenwasser für Garten, Waschmaschine und Toilettenspülung zu verwenden, ist nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Zur Lagerung des Regenwassers sind stabile Zisternen aus Stahlbeton, die unterirdisch außerhalb des Gebäudes eingebaut werden, besonders gut geeignet. Der Werkstoff Stahlbeton bringt Eigenschaften mit, die nur schwer zu überbieten sind, und zwar besonders dann, wenn die Behälter fugenlos gegossen werden. Bei modernen Zisternen stehen, neben dem einfachen und schnellen Einbau, Dichtheit und Lagesicherheit im Vordergrund.

Insbesondere beim Verfüllen der Baugrube zeigen sich die Vorteile von Stahlbeton: Die Verdichtung kann mit schwerem Gerät in wenigen Zügen erfolgen. Der gelagerte Aushub aus der Baugrube kann größtenteils wiederverwendet werden. Dass das Material nicht abtransportiert und entsorgt werden muss, spart außerdem bares Geld.

Sichtbar bleibt von der Zisterne am Ende nur die Abdeckung als DIN-gerechter Zugang für spätere Reinigungsarbeiten. Durch seine Stabilität ist der Stahlbetonbehälter aber auch mit PKW oder LKW befahrbar. Weitere Informationen rund um die Zisternen von Mall gibt es unter www.mall-zisterne.de

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von 106 Mio. Euro.

