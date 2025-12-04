Stabiles Wachstum: Service Friends trotzen herausfordernder Marktlage

Die Roto Frank Professional Service GmbH (RPS) verzeichnet auch im Geschäftsjahr 2025 ein stabiles Wachstum. Trotz einer insgesamt gedämpften Marktdynamik mit Investitionszurückhaltung in der freien Wirtschaft und Budgetkürzungen bei öffentlichen Auftraggebern steigert das Unternehmen seinen Umsatz zum vierten Mal in Folge. Für das Jahr 2025 wird RPS diesen um sechs bis acht Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ausbauen. Zugleich wächst das Netzwerk der Service Friends auf insgesamt 37 Standorte in der DACH-Region an.

„Wir sehen das Jahr 2025 als Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung“, erklärte Dr. Christian Faden, Vorsitzender der Geschäftsführung der Roto Frank Professional Service GmbH, im Rahmen des 20. Internationalen Fachpressetags der Roto Gruppe in Warschau. „Dass wir in einem insgesamt verhaltenen Marktumfeld erneut wachsen konnten, zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und das Vertrauen der Kunden in die Service Friends. Besonders stolz bin ich auf unser Team, das mit großem Engagement und Fachkompetenz zu diesem Ergebnis beigetragen hat.“

Energetische Sanierung bleibt Wachstumstreiber

Zentraler Erfolgsfaktor für die positive Geschäftsentwicklung bleibt der Bereich der energetischen Sanierung. Steigende Energiekosten und gesetzliche Vorgaben zur Energieeffizienz sorgen für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Lösungen zur energetischen Ertüchtigung von Fenstern und Türen. „Mit unserer Arbeit leisten wir einen konkreten Beitrag zur CO-Reduktion und unterstützen Eigentümer und Betreiber dabei, ihre Gebäude wirtschaftlich, ressourcenschonend und zukunftssicher zu gestalten“, so Dr. Christian Faden.

Wachstum verzeichnet das Unternehmen auch bei der Anzahl der Standorte. Mit nun insgesamt 37 Niederlassungen verfügt RPS über eine flächendeckende Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Nähe zu den Kunden ermöglicht nicht nur kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten, sondern auch eine persönliche Betreuung mit hoher Beratungsqualität. Durch die direkte Präsenz vor Ort stellen die Service Friends eine verlässliche Kommunikation, termingerechte Umsetzung und erstklassige Montage sicher. Für den konstant erstklassigen Service sorgen hoch qualifizierte, zu 100 Prozent festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Unsere lokale Präsenz ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Sie schafft Vertrauen, Effizienz und spürbaren Mehrwert für unsere Kunden“, betont Dr. Christian Faden.

Fensterfolienlösungen erweitern Angebotsportfolio

Seit Mitte des Jahres bieten die Service Friends im Bereich der Gebäudesicherheit und Bestandsoptimierung ein erweitertes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an. Mit der Aufnahme der Fischer Sicherheitssysteme GmbH konnte das Unternehmen einen der führenden Anbieter für Fensterfolienlösungen in der DACH-Region gewinnen. Neben bewährten Dienstleistungen rund um Wartung, Reparatur und Sanierung von Fenstern, Türen und Dachfenstern bieten die Service Friends fortan auch Nachrüstlösungen für Glasscheiben an – etwa zum Schutz vor Sonneneinstrahlung, Einbruch, Vogelschlag oder zum Sichtschutz. Dr. Christian Faden: „Die Produktlösungen aus dem Hause Fischer und die Expertise der Service Friends ergänzen sich ideal. Gemeinsam können wir einer noch größeren Zahl von Kunden ein einzigartiges Produktportfolio bieten und dazu einen zukunftswichtigen Service für die Nachrüstung von Fenstern und Fassaden.“

Vogelschutz für das Axel Springer Hochhaus in Berlin

Eine besonders innovative Ergänzung des Produktportfolios ist eine neue Vogelschutzfolie für Fenster, die wirksamen Tierschutz mit hoher gestalterischer Qualität verbindet. Am Axel-Springer-Hochhaus in Berlin sorgen die Service Friends mit speziellen Rasterfolien, die sich nahtlos in das Design des Gebäudes einfügen, für zuverlässigen Schutz vor Vogelschlag. Die Nachrüstlösung verbessert nicht nur den Tierschutz, sondern ermöglicht dem Kunden auch die Einhaltung behördlicher Auflagen.

Die Rasterfolien sind wissenschaftlich geprüft und verhindern Kollisionen effektiv, ohne Lichtdurchlässigkeit oder Ästhetik der Fassade zu beeinträchtigen. Innerhalb von vier Wochen rüsteten die Service Friends die insgesamt 1.500 Quadratmeter große Glasfläche des Axel-Springer-Hochhauses nach, ohne den Geschäftsbetrieb einzuschränken. Unter Einsatz des betriebseigenen Steigers werden die Folien auch in großer Höhe fachgerecht angebracht. Die Sichteinschränkung ist minimal, da die markierten Glasflächen weniger als ein Prozent der Gesamtfläche ausmachen.

Garant für Sicherheit – auch auf weltpolitischer Bühne

Neu im Angebotsportfolio der RPS sind seit diesem Jahr auch ganzheitliche Sicherheitskonzepte für vulnerable Objekte und Personen. Die Service Friends setzen dafür bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen um, die auf die jeweilige Gefährdungslage abgestimmt sind. Die eingesetzten sicherheitsrelevanten Komponenten stammen aus dem Hause Fischer. Hierzu zählen beschusshemmende Sicherheitsgläser und sprengwirkungshemmende Spezialfolien, wie sie beispielsweise beim G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau zum Schutz der Regierungschefs um Joe Biden und Olaf Scholz eingesetzt wurden. Besonders politische Veranstaltungen erfordern heutzutage zunehmend höchste Sicherheitsstandards.

Innovativer Fensterservice für die Fertighausindustrie

Zukunftsweisend ist auch die Zusammenarbeit der Service Friends mit dem Fertighaushersteller Bien Zenker und dem Fensterhersteller Kneer-Südfenster. Die Partner sorgen gemeinsam dafür, dass Schäden an hochwertigen Fenster- und Türelementen von Fertighäusern schnell und fachgerecht behoben werden. Gerade in der Bauphase entstehen durch nachgelagerte Gewerke wie Elektrik, Maler- oder Bodenarbeiten häufig Beschädigungen, die Kunden kurzfristig und unkompliziert beseitigt haben möchten. Direkt nach der Schadensmeldung durch den Kunden werden die Service Friends eingeschaltet. Sie übernehmen die direkte Kommunikation mit den Kunden, vereinbaren Termine, fahren vor Ort und beheben Schäden schnell und fachgerecht – auch in bereits bewohnten Häusern.

Die Service Friends sind auf die Instandhaltung und Modernisierung von Fenstern, Türen und

Dachfenstern sämtlicher Hersteller spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von regelmäßigen

Wartungen bei Neubauten – etwa zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen – bis hin zu

Reparaturen, Dichtungsaustausch, umfassenden Sanierungen und energetischen Optimierungen bei

Bestandsimmobilien. Ziel ist es, Gebäude energieeffizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

