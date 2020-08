Stadt Land Haus Immobilien & Perspektiven

Immobilienmakler für Bad Tölz und Starnberg / Umland

Immobilienverkauf & Vermietung

Wir verkaufen Ihre Immobilie zum Bestpreis!

Telefon für Gauting: 089 / 588 011 899

Telefon für Bad Tölz 08041/ 795 200

Beabsichtigen Sie, Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück in Oberbayern zu verkaufen? Wir helfen Ihnen gerne. Vom Wertgutachten über die Vermarktung bis zur Vertragsgestaltung und zum Notartermin: Sie müssen sich um nichts kümmern.

Ein Anruf oder eine E-Mail genügt – und wir nehmen Ihnen alles rund um den Verkauf Ihrer Immobilie ab.

Bester Preis

Beim Immobilienverkauf sind Erfahrung, Kompetenz und Fingerspitzengefühl gefragt. Ist der Preis zu hoch, sinken Ihre Verkaufschancen. Bieten Sie Ihr Objekt zu günstig an, verlieren Sie viel Geld. Wir kennen den Immobilienmarkt in Oberbayern genau und haben immer die neusten Zahlen parat. Natürlich erstellen wir auch eine umfassende Marktpreisanalyse für Ihr Verkaufsobjekt. So können wir Ihre Immobilie nicht nur schnell, sondern auch zum Bestpreis verkaufen.

Höchste Sicherheit

Ein Immobilienverkauf kostet viel Zeit und Arbeit. Zudem gibt es unzählige rechtliche Feinheiten zu beachten. Auch das nehmen wir Ihnen alles ab. Ob Grundrisse, Grundbuchauszüge, Lagepläne oder Teilungserklärungen: Wir achten darauf, dass alle wichtigen Verkaufsunterlagen vorliegen. Darüber hinaus prüfen wir die Bonität der Interessenten, klären rechtliche Fragen und erstellen mit unseren Notaren individuelle Kaufverträge. Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite und schließen drohende Risiken beim Immobilienverkauf aus.

Schneller Verkauf

Wir haben ausgezeichnete Kontakte zu kaufkräftigen Kunden und eine lange Liste mit vorgemerkten Interessenten. Ob Online-Portale, Zeitungsanzeigen oder Newsletter und Postwurfsendungen: Natürlich kümmern wir uns auch intensiv um die Vermarktung Ihrer Immobilie. Mit professionellen Bildern, anschaulichen Grundrissen und einem ausführlichen Expose begeistern wir Kaufinteressenten. Kurzum: Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit Sie schnell einen zahlungskräftigen Käufer für Ihre Immobilie bekommen.

Wichtige Chefsache!

Seit knapp 20 Jahren zählen Immobilienbesitzer in Oberbayern beim Verkauf ihrer Immobilien auf uns. Auch für sehr spezielle Objekte finden wir den richtigen Käufer. Unser Erfolgsgeheimnis? Der Verkauf Ihrer Immobilie ist bei uns eine wichtige Chefsache. Von der Erstbesichtigung bis zum Notartermin: Ich kümmere mich persönlich darum, dass Ihre Immobilie schnellstmöglich und zum besten Preis verkauft wird!

Wollen auch Sie Ihre Immobilie erfolgreich verkaufen? Dann melden Sie sich gleich bei uns.

Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!

Gauting und Starnberg:

Alfred Petersen

Geschäftsführer,

Luxury Home Marketing Specialist

Firma: Alfred Petersen

Adresse: Hiltlstraße 14, 82131 Gauting

Tel. 089/ 588 011 899

ap@stadtlandhaus.net

Bad Tölz und Wolfratshausen:

Wolfgang Eberhardt

Selbstständiger Immobilienmakler,

Luxury Home Marketing Specialist

Firma: Wolfgang Eberhardt

Adresse: Prof.-Max-Lange-Platz 11 c/o Aval AG, 83646 Bad Tölz

Tel. 08041/ 795 200

we@stadtlandhaus.net

Stadt Land Haus Immobilien & Perspektiven

Herzlich willkommen bei Alfred Petersen und Wolfgang Eberhardt

Wir sind mehr als Ihr Makler:

Wir sind Ihr Dienstleister und Ihre Marketingagentur in Sachen Immobilien. Wir arbeiten mit Herz und Verstand – und mit ganz viel Leidenschaft. Testen Sie uns!

Wir haben uns spezialisiert auf private Wohnimmobilien in den Landkreisen Starnberg und Bad Tölz, dem Münchner Süden, dem Würmtal und den oberbayrischen Seen. Dabei konzentrieren wir uns auf Familien, Singles oder Paare, die hier ihr neues Zuhause suchen … Geschäftsleute, die eine repräsentative Adresse benötigen … und Kapitalanleger, die in eine Immobilie mit nachhaltiger Wertsteigerung investieren wollen.

