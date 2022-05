Stadt Radevormwald setzt auf IT-Consulting von freshcells

Die Stadt Radevormwald plant die Anschaffung eines Dokumentenmanagement-Systems und beauftragt die System-Ingenieure der freshcells systems engineering GmbH zur technischen Evaluierung und Planung.

Normalerweise kümmert sich die Einkaufsabteilung oder das Beschaffungswesen um Ausschreibungen. Gerade wenn es aber um die Beauftragung von Programmierleistungen und die Anschaffung von Software geht, kommen Personen ohne technisches Detailwissen oft an ihre Grenzen. Webbasierte Technologien entwickeln sich zunehmend schneller und lösen immer komplexere Probleme. Zu viele fachliche Fragen stellen sich und zu viele technische Details müssen berücksichtigt werden. So entstehen oftmals Ausschreibungen, die unerwünschten Interpretationsspielraum bei den erwarteten Leistungen lassen, hinter den technischen Möglichkeiten zurückbleiben und Unsicherheiten über Rahmenbedingungen für anbietende Unternehmen beinhalten.

Auch bei der Sichtung und Bewertung von Angeboten können schnell Probleme auftreten, die angebotene Leistung zu beurteilen und so gewinnt dann oft das preislich attraktive Angebot, auch wenn die Lösung die Anforderungen nicht optimal erfüllt.

Diese Herausforderung sehen auch die Verantwortlichen der Stadt Radevormwald. Mit der fachlichen Begleitung der Ausschreibung wurde die freshcells systems engineering GmbH beauftragt.

„Als kommunale Auftraggeberin sind wir dazu verpflichtet, sehr gewissenhaft mit den uns anvertrauten Steuermitteln umzugehen. Ausgaben, die wir tätigen, müssen gut begründet sein und wir müssen sichergehen, dass wir uns für das beste Angebot entscheiden.“ erklärt Sandra Hilverkus, Leiterin des Hauptamts der Stadt Radevormwald und führt aus: „Es gibt unendlich viele Dokumentenmanagement-Systeme und mannigfaltige Ansätze für die Implementierung. Wir haben zwar klare Vorstellungen, was wir benötigen, aber um zu entscheiden, welche Lösung mit welcher Technologie unsere Anforderungen am besten erfüllt und preislich angemessen ist, braucht es ein tiefes technisches Verständnis und langjährige, intensive Beschäftigung mit den Themen.“

