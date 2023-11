Stärkere DACH-Präsenz: Channel Factory erweitert Team

Der Brand-Suitability-Anbieter für Video-Ads verstärkt seine Präsenz in München und Hamburg.

München, 16. November 2023 – Die Nachfrage nach YouTube-Werbung ist ungebrochen hoch. Aus diesem Grund vergrößert die Werbeplattform Channel Factory jetzt das DACH-Team. Das Unternehmen stellt insgesamt vier neue Mitarbeiter ein, um sein Angebot zu schärfen und noch individueller an Kundenanforderungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszurichten. Dazu wird das Kundengeschäft weiter ausgebaut.

Prominentester Neuzugang im Sales Team bei Channel Factory ist Barani Sasikaran. In ihrer neuen Rolle als Client Solution Lead betreut sie ab sofort von London aus das DACH Client Success Team. Die erfahrene Programmatic-Expertin stößt von Xaxis zu Channel Factory. Dort leitete sie zuletzt als Head of Client Success den Programmatic-Bereich. Dabei fokussierte sie sich auf die Campaign Execution und war u. a. für die kontinuierliche Technologie-Optimierung verantwortlich.

Unterstützt wird Channel Factory zusätzlich von Nathalie Rieger und Clemens Dittrich. Beide starten im Münchner Büro von Channel Factory als Sales Manager Digital Media bei Channel Factory und berichten an den Sales Director Alexander Woggon. Dittrich blickt auf eine langjährige Verkaufserfahrung zurück – u. a. bei Red Bull Media House – und war zuletzt als Account Manager für die Bauer Advance KG tätig. Ebenso erfahren ist Nathalie Rieger. Sie kommt von StudySmarter und war zuvor u. a. als Senior Sales Manager für Ströer SE & Co. KGaA im Einsatz.

Als Junior Client Solutions Manager ergänzt Ronja Heinzl die Kundenbetreuung in Channel Factorys Hamburger Niederlassung. Sie kommt von MiQ. Dort sammelte sie bereits umfangreiche Erfahrungen in der Datenanalyse, im Projektmanagement und im Programmatic Media Buying. Heinzl berichtet an Barani Sasikaran.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuen Talente im Team begrüßen zu dürfen. Mit der Erweiterung unserer Sales- und Client Success-Teams werden wir unsere maßgeschneiderten Lösungen kontinuierlich weiterentwickeln und die Erschließung der DACH-Märkte weiter vorantreiben“, so Paco Panconcelli, Managing Director DACH von Channel Factory. Neben YouTube stehen dabei vor allem Bewegtbild-Plattformen wie TikTok oder Meta im Fokus. Dort sieht Channel Factory großen Bedarf in allen drei DACH-Ländern, um auf Basis intelligenter Technologie Ads passend zur Marke, im richtigen Kontext, zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen User auszuspielen.

Über Channel Factory

Channel Factory ist eine globale Technologie- und Datenplattform, die sowohl die Leistungseffizienz als auch die kontextbezogene Eignung und Ausrichtung maximiert und die 5 Milliarden Videos von YouTube und 500 Stunden pro Minute an neuen Inhalten in markengerechte, effiziente Werbemöglichkeiten verwandelt. Channel Factory hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein geeignetes Video-Ökosystem zu schaffen, das Urheber, Marken und Verbraucher miteinander verbindet, indem es Werbetreibenden Zugang zu den relevantesten Videos, Kanälen und Urhebern ermöglicht.

Durch ihre proprietäre Plattform, die die Leistungsfähigkeit des umfangreichsten YouTube-Datensatzes der Branche nutzt, hat Channel Factory eine fortschrittliche Markentauglichkeit, eine maßgeschneiderte Ausrichtung der Inhalte und eine maximale Leistung für die größten Marken der Welt ermöglicht. Der Algorithmus von Channel Factory stellt nicht nur sicher, dass Werbetreibende mit Inhalten konfrontiert werden, die zu ihrer Marke passen, sondern liefert auch Ergebnisse durch die Optimierung von Kampagnen anhand aktiver und historischer Leistungsdaten.

Channel Factory hat Niederlassungen in den USA und ist in über 30 Ländern weltweit vertreten, darunter Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Spanien, die Ukraine, Australien, Hongkong und Singapur.

Firmenkontakt

Channel Factory

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 20



http://www.channelfactory.com

Pressekontakt

ELEMENT C

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 20



http://www.elementc.de

Bildquelle: Channel Factory