Stärkung der sicherheitskritischen 4G/5G-Netzwerkkonnektivität und -überwachung

Frequentis und Lyfo schließen eine strategische Partnerschaft, um die Netzwerkkonnektivität für sicherheitskritische Anwendungen voranzutreiben

*

Die Fähigkeiten der Partner wurden bereits in europäischen Forschungsprojekten unter Beweis gestellt, die einen Entwurf für mobile Hochleistungskommunikation testen

*

Frequentis‘ MissionX und Lyfos nahtlose Konnektivität werden raschere Entscheidungen, einen sichereren Betrieb und einen besseren Schutz der Öffentlichkeit ermöglichen

Verlässliche Breitbandkonnektivität ist essenziell für Rettungsdienste und Organisationen für den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfe, um die Einsätze zu koordinieren, Echtzeit-Informationen zu teilen und während kritischer Ereignisse den Überblick über die Lage zu behalten.

Frequentis, weltweit führender Anbieter sicherheitskritischer Applikationen für Kontrollzentralen,

und Lyfo, ein niederländischer Netzwerktechnologie-Spezialist, gehen eine strategische Partnerschaft ein, um die Netzwerkkonnektivität über 4G/5G für sicherheitskritische Anwendungen voranzutreiben und mobile Hochleistungskommunikation für Rettungsdienste und Organisationen für den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfe zu ermöglichen.

Frequentis‘ MissionX ist eine voll integrierte Mission Critical Services (MCX)-Lösung, die sichere, interoperable Sprach-, Daten und Videokommunikation über Multi-Operator-4G/5G-Netze gewährleistet, abgestimmt auf globale 3GPP-Standards. Das Produkt von Lyfo, Lyfo.net, ist spezialisiert auf patentierte Netzwerkauswahltechnologie und ermöglicht es Geräten, sich automatisch mit dem stärksten Mobilnetzwerk zu verbinden, mit erweitertem Monitoring und Priorisierung für einsatzkritische Fälle.

Diese beiden Kompetenzen zusammenzubringen, um an diesem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, wird den Fortschritt und den Beitrag der beiden Partner zu MCX exponentiell steigern. Dies wird in schnelleren Entscheidungen, einem sichereren Betrieb und einem effektiveren Schutz der Öffentlichkeit resultieren.

„Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Lyfo und freuen uns, diese nun weiterzuentwickeln. Die Kombination unserer 3GPP-standardisierten MissionX-Kommunikationslösung mit dem innovativen, patentierten Lyfo-Portfolio bringt einen einzigartigen Mehrwert für alle sicherheitskritischen Organisationen, ganz im Sinne des Frequentis-Leitspruchs ‚For A Safer World'“, sagt Manuel Hintermayr, Director Mission Critical Services bei Frequentis.

„Wir sind geehrt, dass Frequentis, ein wichtiger Player im Bereich der Mission Critical Communications, sich dafür entschieden hat, mit uns an einem entscheidenden Element des MCX-Dienstes zu arbeiten. Diese Vertiefung unserer Zusammenarbeit öffnet Lyfo Türen, die ansonsten verschlossen geblieben wären, und ermöglicht es uns, unsere Arbeit im MCX-Bereich auszubauen. Nach der Einführung in den niederländischen Markt im Jahr 2021 und dem kürzlich erfolgten Launch im deutschen Markt sehen wir eine starke Zunahme der Nachfrage nach unserer einzigartigen Technologie, die die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit mobiler 4G/5G-Konnektivität deutlich erhöht“, sagt Maurits Zandbergen, CEO & Business Development bei Lyfo.

Über MCX

Mit der Einführung von LTE/4G und der Erweiterung des 3GPP-Standards auf Mission Critical Services ist es nun erstmals möglich, verkäuferunabhängige, grenzüberschreitende Lösungen für Sprache, Daten und Video zu entwickeln und diese in öffentliche und spezielle 4G/5G-Netzwerke zu integrieren.

Frequentis MissionX hat im Juni 2025 den renommierten ICCA (International Critical Communications Awards) Preis in der Kategorie „Bestes MXC-Produkt oder -Lösung des Jahres (

https://www.frequentis.com/en/pr/frequentis-wins-icca-award-world-first-mission-critical-services-client-platform)“ der TCCA gewonnen.

Über Lyfo

Lyfo ist auf globale mobile Konnektivität spezialisiert und bietet Lösungen für unterbrechungsfreie Kommunikation. Mit Lyfo.net und der Multi-Netzwerk-SIM/eSIM-Technologie gewährleistet Lyfo, dass Nutzer:innen mit hohen Anforderungen, wie im Bereich der öffentlichen Sicherheit, weltweit immer mit dem besten verfügbaren Netzwerk mit der höchsten Zuverlässigkeit verbunden sind.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das maritime Lösungsportfolio von Frequentis reicht von maritimen Kommunikationssystemen über GMDSS/SAR- und Incident-Management-Systeme bis hin zu Schiffverkehrsdiensten und Küstenüberwachungssystemen.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

