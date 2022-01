Stärkung der Wachstumschancen mit einem senioren Partner

Dirk Strubberg verstärkt seit Januar 2022 als Geschäftsführer die Trimetis GFB IT-Consulting GmbH.

Die Trimetis GFB IT-Consulting GmbH verstärkt ab sofort mit Herrn Dirk Strubberg (60) ihre Geschäftsführung. Herr Strubberg übernimmt vor Ort operativ die Position des Geschäftsführers.

Herr Strubberg verfügt über eine fast drei Jahrzehnte lange Berufserfahrung und war die letzten Jahre als General Manager DACH in einer auf Testautomatisierung spezialisierten finnischen Firma beschäftigt. Seinen Schwerpunkt setzt er auf den Vertrieb und das Business Development.

Zusätzlich zur Geschäftsführung bei der Trimetis GFB wird er die Trimetis AG (Muttergesellschaft der Trimetis GFB) bei der vertrieblichen Bearbeitung des deutschen Marktes unterstützen.

Der Diplom-Kommunikationswirt bringt ein starkes Netzwerk mit. Er bezeichnet sich selbst als einen „leidenschaftlichen Transformation Manager“. Sein profundes Know-how bei der Automatisierung industrieller Qualitäts- und Vertriebsprozesse ergänzt er mit einem breiten Spektrum agiler und systemischer Methoden.

„Die ständige Qualitätssicherung der digitalen Prozesse ist eine der größten Herausforderungen beim Umstieg auf DevOps. Engpässe gibt es vor allem in der Testautomatisierung und dem Testdatenmanagement. Trimetis GFB ist in diesem dynamischen Markt sowohl fachlich als auch personell exzellent aufgestellt“, weiß Dirk Strubberg und ergänzt, „ich freue mich sehr darauf, das Team und die Trimetis Gruppe zu verstärken.“

Trimetis-Gründer und CEO Mag. Peter Laggner ist überzeugt: „Mit Herrn Strubberg haben wir einen senioren und umsetzungsstarken IT-Manager mit Schwerpunkt Software Testing, der bei Top-Kunden im Markt sehr gut verankert ist, als Partner an Bord holen können. Dies festigt die Position der Trimetis GFB in Deutschland und ermöglicht uns, die langjährige Fokussierung der Trimetis GFB weiter voranzutreiben, und die ambitionierten Wachstumsziele im Rahmen unserer Build-Buy-Build-Strategie weiterzuführen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Strubberg.“

Über die Trimetis GFB IT-Consulting GmbH

Die Trimetis GFB steht innerhalb der in Wien ansässigen Trimetis Gruppe für die Schwerpunkte Test Data Management, Test Automation sowie Test Management & Managed Testing. Vor allem im Bereich Test Data Management ist die Trimetis GFB im deutschsprachigen Raum mit ihrer eigenen Methodik als Vordenker und Branchenpionier anerkannt. Ein Thema, das durch die DSGVO und Compliance-Anforderungen in Zusammenhang mit DevOps-Prozessen an Bedeutung zugenommen hat.

Dirk Strubberg, Gottfried Madl und Mag. Peter Laggner bilden das Geschäftsführungsteam, mit Herrn Strubberg als Ihr Ansprechpartner in allen operativen Belangen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://gfb.trimetis.com

Über die Trimetis AG

Die Trimetis AG entfaltet ihre Geschäftsentwicklung in den Bereichen Consulting Services sowie IT- & Nearshore Services. Die Dienstleistungen erbringt Trimetis in Verbindung mit senioren Onsite-Beratern und skalierbaren Kapazitäten aus dem eigenen Nearshore Center in Polen. Zudem verfügt Trimetis in der Gruppe über eine Mehrheitsbeteiligung an der Expert-Sourcing Services Holding Tridicta GmbH, zu der wiederum zu 100% die adegna GmbH in Stuttgart sowie die aldoluck AG im Raum Zürich gehören.

Die Absatzmärkte der Gruppe sind Deutschland, Schweiz und Österreich. Das Geschäftsmodell der Trimetis AG in den Bereichen Consulting- und IT-Services sowie Expert Sourcing Services beinhaltet sowohl eigene festangestellte Berater als auch Partnerfirmen und Freiberufler. Derzeit hat die Gruppe rund 300 Berater in Projekten im Einsatz. Neben dem Angebot an eigenen Beratern werden für Kunden auch externe Experten gesucht und vermittelt. Trimetis wendet sich mit ihrem Angebot an große und mittlere Unternehmen der Branchen Finanzdienstleistung, Telekom, Industrie, Handel und Dienstleistung. Die Gruppe tritt derzeit mit den Marken Trimetis (für die Bereiche Consulting- & Application Services), adegna und aldoluck (für den Bereich Expert Sourcing Services) und TriLease (ein hauseigenes Softwareprodukt für Leasingmanagement) am Markt auf.

Die Vorstände der Gesellschaft sind Mag. Peter Laggner (CEO) und Gottfried Madl (COO). Weitere Partner sind in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig. Als Aufsichtsratspräsident fungiert DI. Dipl.-Kfm. Antonio Schnieder, Ehrenpräsident des BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Die Zentrale der Gruppe ist in Wien. Weitere Standorte existieren derzeit in Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Hamburg, Zürich und Lublin (PL). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.trimetis.com

Kontakt

Trimetis AG

Britta Stehr

Obere Zeil 2

61440 Oberursel

+49 (0) 6171 5060

britta.stehr@trimetis.com

https://gfb.trimetis.com

Bildquelle: Trimetis