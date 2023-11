Stahlduft und Adventsstimmung bei EMW in Treuen

Mit dem Adventskalender-Türchen Nr. 2 öffnet EMW Treuen GmbH ihre Pforten

Treuen, 27. November 2023. Unter dem Motto „Weihnachtsstahl mit Glühweinstimmung“ beteiligt sich das EMW Stahl-Service-Center mit seinem Standort in Treuen am lebendigen Adventskalender der Stadt. Am 02. Dezember öffnet sich das Kalendertürchen und auch die EMW öffnet ihre Pforten von 14 bis 18 Uhr.

Die EMW rockt an diesem Tag: Neben Glühwein, Suppe und Bratwurst wird es am „Tag der offenen Tür“ ein Glücksrad mit vielen Gewinnen geben. Den Erlös des Tages verdoppelt die EMW und dieser wird an das Kinder- und Jugendzentrum in Treuen gespendet.

Der „Weihnachtsmann“ lädt alle Interessierten zu einer Werksführung ein. Hier können die Besucher beeindruckende Stahlcoils sehen und sich über Edelstähle bei einem der größten Stahlhändler Europas mit über 1.000.000 Tonnen jährlichem Produktionsvolumen informieren. Mit modernen Maschinen werden Coils, Spaltbänder, Zuschnitte und Ronden für die verarbeitende Industrie, wie etwa dem Automobilsektor, hergestellt.

Weiterhin hat die EMW ihr Bestandsgebäude um eine Versandhalle vergrößert, die ebenfalls besucht werden kann. Die Kapazitätserweiterung geht einher mit der Steigerung der Produktivität und der Bedeutung des Standortes für Lieferungen rund um den Standort Treuen sowie in die angrenzenden Länder Zentraleuropas. Das Gros der Bauarbeiten wurde an lokale Unternehmen vergeben.

Die Besucher sind eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Das Werk im Industrie- und Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ bietet ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld und interessante Betätigungsfelder in einem international agierenden Familienunternehmen.

Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen zum Download bereit.

Als eines der größten werksunabhängigen Stahl-Service-Center Europas liefert die EMW Coils, Spaltband, Zuschnitte und Ronden an die stahlverarbeitende Industrie. Aufgeteilt auf die drei Standorte Neunkirchen (NRW), Iserlohn (NRW) und Treuen (Sachsen) lagern bei der EMW ständig über 300.000 Tonnen Feinblech. Nahezu alle marktgängigen Qualitäten liegen daher abrufbereit: Standard- und Sondergüten, vornehmlich feuer- und elektrolytisch verzinkt, kaltgewalzt, warmgewalzt und feueraluminiert.

Auf modernsten Maschinen verarbeitet die EMW Bleche im Dickenbereich von 0,25 bis 16 Millimeter mit Coilgewichten bis 32 Tonnen – vorwiegend für die Automobil- und Industriebranche. Hochfeste Stähle sowie eine leistungsstarke Organisation für die Transportlogistik gehören zu den besonderen Spezialitäten des Unternehmens.

Für die Qualitätsgarantie, Prozesssicherheit und Umweltschutz sorgen bei der EMW Zertifizierungen nach DIN ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 und ISO 14001:2015. Die EMW ist ein Geschäftsbereich der international erfolgreichen Unternehmensgruppe SCHÄFER WERKE mit Sitz in Neunkirchen.

