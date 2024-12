Staige One AG: ClipMyHorse.TV erteilt Kamera-Entwicklungsauftrag

Essen (IRW-Press/18.12.2024) –

Kamera mit neuer Spezifikation besonders für den Einsatz im Reitsport

Zusätzliches Umsatzpotenzial

Neuer Kameratyp eröffnet vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten

Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) kann einen wegweisenden Erfolg vermelden. Mit dem Großkunden ClipMyHorse.TV, weltweit führender Anbieter für Live-Übertragungen von Pferdesport und -Zucht sowie Partner verschiedener nationaler Föderationen, wurde ein Entwicklungsauftrag für die nächste Kamera-Generation aus dem Hause Staige geschlossen.

Bis ins 2. Quartal 2025 wird Staige für ClipMyHorse.TV eine neue Kamera entwickeln, die den speziellen Anforderungen von sehr weitläufigen Reitanlagen und den hohen Übertragungsstandards im Reitsport gerecht wird.

Diesen neuen Kamera-Typus wird ClipMyHorse.TV anstelle des bisherigen Staige-Modells ab dem 2. Halbjahr 2025 im Rahmen des bisherigen Grundvertrags erwerben. Daraus ergibt sich für Staige neben den ab sofort monatlich laufenden Zahlungen für die Entwicklungsarbeiten auch ein deutlich erhöhtes Umsatzpotenzial im Vergleich zur Ursprungsvereinbarung bei der Lieferung der Kameras.

Jan Taube: „Nach der etwas ernüchternden Meldung aus dem November über die verzögerte Abnahme von vereinbarten Kameramengen durch unsere führenden Geschäftspartner, freuen wir uns nun umso mehr über diesen Vertrauensbeweis des Marktführers ClipMyHorse.TV. Unsere neue Kamera-Generation versetzt uns auch in die Lage, Verwendungsmöglichkeiten über unseren angestammten Sportbereich hinaus zu finden.“

ClipMyHorse.TV hat das exklusive Nutzungsrecht für das neue Kamerasystem im Reitsport. Über diesen Einsatzbereich hinaus kann Staige die Neuentwicklung für andere Partner verwenden.

