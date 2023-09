„Stanton Chase & Hunting/Her sind einzigartige Marken im globalen Executive Search-Markt“

Führende Personalberater justieren ihre Zusammenarbeit neu

Düsseldorf / Hamburg. Die führende Executive Search-Beratung Stanton Chase und Europas Spezialist für Female Recruiting haben in Düsseldorf Anpassungen ihrer Zusammenarbeit bekannt gegeben.

Am Offensichtlichsten ist dabei das neu gewählte Branding. Nachdem die Frauen-Headhunter bislang unter dem Co-Branding als „Division of Stanton Chase“ firmierten, wird das Unternehmen künftig eigenständig unter dem Monobrand Hunting/Her HR-Partners agieren. Darauf haben sich die Geschäftsleitungen beider Unternehmen kürzlich in Hamburg geeinigt.

Die Hintergründe seien einerseits eine organisatorische Anpassung, deren Gründe u.a. im starken Wachstum beider Unternehmen liegen, als auch ein Beschluss des globalen Boards von Stanton Chase in Bezug auf die Markenführung, welcher anläßlich der Partnermeetings in Dubai/VAE sowie Austin/Texas bekräftigt worden war.

„Stanton Chase und Hunting/Her einzigartige Marken im globalen Executive Search-Markt“

„Beide Marken stehen für eine jeweils einzigartige Positionierung im globalen Executive Search-Markt,“ so Andreas Ehrhardt, Managing Partner von Stanton Chase in Düsseldorf. „Das dahinter stehende Markenversprechen wird daher von den Anpassungen in keiner Weise beeinflusst, und es werden weiterhin Synergien im deutschen Markt gehoben“.

Als eine weltweit führende Executive Search-Beratung blicke Stanton Chase auf eine mehr als 30jährige Erfolgsgeschichte zurück, welche aktuell an 77 Standorten auf allen Kontinenten fortgeschrieben wird. Nicht weniger prägnant fällt das Alleinstellungsmerkmal von Hunting/Her aus, welche als führende Personalberatung für Frauen speziell in Europas Konzernumfeld ihren hometurf habe.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Geschäftsleitung von Stanton Chase in Düsseldorf eine Lösung entwickeln konnten, welche sowohl globale Vorgaben, als auch operative Notwendigkeiten und strategische Erwägungen berücksichtigt“, so Regina Lindner, Headhunter und Managing Partnerin bei Hunting/Her HR-Partners.

Weitere Informationen unter www.stantonchase.com sowie unter www.huntingher.com

„…die führende Personalberatung für Frauen“ (DIE ZEIT)

Kontakt

HUNTING/HER HR-Partners ®

Gaby Bauer

Wiesenstr. 1

21255 Dohren

040 88 14 75 49



https://huntingher.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.