STARFACE Cloud PBX überzeugt mit Spitzenwerten im Vergleichstest der connect professional

STARFACE Cloud PBX erzielt im Langzeittest der connect professional erneut die Bestnote „sehr gut“ / Karlsruher UCC-Hersteller behauptet sich im starken Anbieterfeld für Cloud-basierte Telefonanlagen

Karlsruhe, 6. Dezember 2024. Die Cloud PBX von STARFACE hat im Vergleichstest der Fachzeitschrift connect professional hervorragend abgeschnitten – wie bereits im vergangenen Jahr. Der Test prüfte die neun wichtigsten deutschen Cloud PBX und deren SIP-Trunks in verschiedenen Kategorien wie Sprachqualität, Verfügbarkeit oder Zuverlässigkeit der Verbindung in verschiedene Netze. Mit 907 von 1.000 Punkten erreichte die STARFACE Cloud PBX dabei erneut die Gesamtbewertung „sehr gut“ und verbesserte ihr Vorjahresergebnis von 902 Punkten. Mit diesem Ergebnis platzierte sich STARFACE erneut in der Spitzengruppe des starken Teilnehmerfelds, auf Augenhöhe mit den Branchengrößen Telekom, O2 und Plusnet.

„Es freut uns sehr, dass wir das starke Ergebnis aus dem Vorjahr nicht nur bestätigt, sondern auch noch leicht übertroffen haben“, kommentiert STARFACE CTO Thomas Weiß das sehr gute Abschneiden. „Der Expertentest der connect professional ist ein weiterer Beleg dafür, dass STARFACE in Sachen Cloud-Telefonie mit allen Topp-Anbietern mithalten kann. Das Ergebnis ist überdies auch eine klare Empfehlung für unseren SIP-Trunk STARFACE Connect, der maßgeblich zur hervorragenden Sprachqualität und Stabilität der Cloud PBX beiträgt.“

STARFACE in der Spitzengruppe

Um keine Momentaufnahmen, sondern belastbare Zahlen zu erhalten, ließ connect professional die verschiedenen Cloud PBX über einen ganzen Monat durchgehend testen. STARFACE ging dabei mit der STARFACE Cloud PBX und dem eigenen SIP-Trunk STARFACE Connect ins Rennen, und erreichte mit dieser Kombination Bestnoten:

– Stabilität und Verfügbarkeit: STARFACE erzielte in den Messungen herausragende 100 % Verfügbarkeit und somit die volle Punktzahl. Der lange Testzeitraum unterstreicht die Zuverlässigkeit der STARFACE PBX-Cloud.

– Interne Cloud-PBX-Verbindungen: Bei der internen Telefonie innerhalb der Cloud-PBX erzielte STARFACE den besten Wert aller Anbieter: Verbindungsaufbauzeiten, Sprachqualität und Sprachlaufzeiten waren wie im Vorjahr auf allerhöchstem Niveau.

– Telefonate in andere Cloud-Netze: Auch bei den Telefonaten von und zu anderen Cloud-PBX-Anbietern fuhr STARFACE Topbewertungen ein.

– Mobilfunkverbindungen: Bei den Verbindungen in deutsche Mobilfunknetze ist die STARFACE Cloud PBX ebenso Teil der Spitzengruppe und ließ viele große Anbieter mit eigenen Mobilfunknetzen hinter sich.

Hintergrund zum connect professional Cloud-PBX-Test 2024

Den Cloud-PBX-Test führte die connect professional zusammen mit ihrem Netztest-Partner zafaco durch. Laut dem renommierten Fachmagazin handelt es sich um den umfangreichsten und anspruchsvollsten Cloud-PBX-Test im Markt. In diesem Jahr wurden 310.922 aktive Messungen zwischen dem 23. September 2024 und dem 20. Oktober 2024 durchgeführt. In vier verschiedenen Verbindungsszenarien (On-Net, Off-Net, Off-Net Fixed, Off-Net Mobile) wurden 50 Qualitätskennwerte und neun Verkehrsbeziehungen analysiert. Die Mess-Setups waren anwendungsnah konzipiert: Die Cloud-PBX-Produkte wurden sowohl über Privatkunden- (Homeoffice) als auch über Geschäftskunden-Breitbandanschlüsse (Office) getestet und waren über mehrere Standorte in Deutschland verteilt, ebenso wie die angesteuerten Festnetz- und Mobilfunknetze.

Mehr zu den Cloud-Telefonie-Lösungen von STARFACE erfahren interessierte Leser unter www.starface.com.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, zu der auch die estos GmbH aus Starnberg gehört.

