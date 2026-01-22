STARFACE, estos und Gamma Deutschland gründen Vertriebsorganisation „Gamma Sales“

Gemeinsame Vertriebsorganisation übernimmt die Vermarktung der Lösungen von STARFACE, estos und Gamma Deutschland / Enge, strategische Partnerschaft mit dem Channel / Endkunden profitieren von durchgängigen Komplettlösungen aus einer Hand

Karlsruhe, Starnberg, Hof, 20. Januar 2026. Im Rahmen des Gammaverse 2026 (15. Januar, Hof) stellten die zur Gamma-Gruppe gehörenden Unternehmen STARFACE, estos und Gamma Deutschland die neue, gemeinsame Vertriebsorganisation „Gamma Sales“ vor. Ziel der Gesellschaft ist es, die Lösungen der drei Unternehmen in einem gemeinsamen Vertrieb zu bündeln, das Partnernetz zu stärken und attraktive Cross-Selling-Potenziale zu erschließen.

„Gamma Sales bündelt das Knowhow von STARFACE, estos und Gamma Deutschland – und ermöglicht es den drei Unternehmen, sich ganz auf ihre jeweiligen Stärken zu konzentrieren und innovative und zukunftssichere Lösungen zu entwickeln“, erläutert Dr. Alexander Seyferth, Geschäftsführer von Gamma Sales. „Darüber hinaus schafft die gemeinsame Vertriebsorganisation die Voraussetzungen, um mit unseren Channelpartnern wesentlich strategischer zusammenzuarbeiten und lösungsorientiert auf die Anforderungen unserer gemeinsamen Kunden einzugehen. So finden wir in jedem Szenario garantiert die beste Lösung – und können gleichzeitig unser Wachstum nachhaltig beschleunigen.“

One-Solutions-Sales für UC-Software, Telefonie und Services

Gamma Sales legt den Fokus aktuell auf die Branchen Finanzwirtschaft (Steuerberatung, Kanzleien), Healthcare (Praxen, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen), Handel, Industrie und Dienstleistungen sowie auf den öffentlichen Sektor. Als reiner Channel-Anbieter entwickelt sie für diese Märkte zusammen mit den Vertriebspartnern von STARFACE, estos und Gamma Deutschland ganzheitliche UCC-Komplettlösungen, die die gesamte UCC-Supply-Chain aus einer Hand abdecken:

– Smarte Anschlüsse & Netzwerke: Alles, was für zuverlässige Internet- und Netzwerkverbindungen benötigt wird – von DSL über Breitband bis zum mobilen Internet oder Netzwerk.

– SIP-Trunking: Verbindet die PBX-Telefonanlage über das Internet mit dem öffentlichen Telefonnetz.

– PBX/Telefonanlage: STARFACE Telefonanlagen von 5 bis 2.500 Usern – On-Premises, aus der Cloud und VM.

– UC & Collaboration: Tools für Telefonie, Messaging, mobile Apps und Video-Meetings ermöglichen eine effektive Zusammenarbeit – im Büro, im Homeoffice oder unterwegs.

– Smarte Add-Ons & Integrationen: Erweiterung der Kommunikationssysteme durch intelligente Anzeige von Anruferdaten, die Integration in CRM & ERP Software, die Einbindung von Microsoft Teams als zentraler Plattform u. v. m.

Bessere Produktintegration und vereinheitlichter Service

Die von Gamma Sales vertriebenen Produkte sind dabei dank enger technischer Abstimmung nahtlos kompatibel. Das spart Zeit und Kosten bei Kundenprojekten.

Die Unit Customer Care von Gamma Sales ist verantwortlich für den Support aller Produkte der Gamma-Gruppe in Deutschland. Das bedeutet für den Partner einen geringeren Koordinationsaufwand und schnellere Problemlösungen, da Abstimmungen intern in Gamma Sales erfolgen. Geplant ist der Aufbau einer zentralen Rufnummer und eines zentralen Ticketsystems.

Channel-Verträge bleiben bestehen

Die bestehenden Herstellerverträge der Channelpartner der drei Unternehmen werden ausnahmslos fortgeführt. Alle Partner erhalten aber darüber hinaus die Möglichkeit, einen zusätzlichen Rahmenvertrag mit Gamma Sales abzuschließen, der alle Details rund um Partnerprogramm, Partnerstufen, Herstellersupport, Incentives u. v. m. regelt.

Vereinheitlichung der Partnerprogramme

Im Zuge der Zusammenführung sollen überdies im nächsten Schritt die Partnerprogramme der Gruppe neu und einheitlich aufgestellt werden. Zukünftig sind im Partnerprogramm von Gamma Sales fünf Partnerstufen (Entry, Professional, Expert, Elite, Strategic) vorgesehen. Die Einstufung erfolgt nach Umsätzen und Zielvereinbarungen.

Neue Definition der Partnergebiete

Und auch die Gebiete der Vertriebsorganisationen von STARFACE, estos und Gamma Deutschland werden im Rahmen der Neuorganisation von Gamma Sales neu aufgeteilt. Die Partner der drei Unternehmen werden künftig von jeweils einem Außen- und einem Innendienst-Mitarbeiter von Gamma Sales betreut.

Den Partnern von STARFACE, estos und Gamma Deutschland wird die neue Vertriebs-GmbH in den kommenden Wochen vorgestellt. Spätestens auf der gemeinsamen Roadshow „Grow Together Tour“ im März und April 2026, erhalten die Partner eine genaue Übersicht über die aktuellen Produkte und Lösungen.

Mehr zu Gamma Sales erfahren interessierte Leser unter www.gammacommunications.de

Über Gamma Sales

Gamma Sales ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der zur Gamma-Gruppe gehörenden Unternehmen STARFACE, estos und Gamma Deutschland. Ziel der Ende 2025 gegründeten Gesellschaft ist es, die Lösungen und Produkte der drei Hersteller in einem gemeinsamen, ausschließlich channelorientierten Vertrieb zu bündeln.

Partner profitieren bei Gamma Sales von einem ganzheitlichen Portfolio aus den Bereichen Connectivity, SIP-Trunking, PBX/Telefonie, UC & Collaboration sowie Integrationen für den ITK-Bereich.

Gamma Sales bietet ein Partnerprogramm mit fünf Partnerstufen (Entry, Professional, Expert, Elite und Strategic). Die Einstufung erfolgt auf Basis von Umsätzen und Zielvereinbarungen.

