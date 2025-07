STARFACE feiert 20 Jahre!

Karlsruher UCC-Spezialist feiert rundes Jubiläum / Rückblick auf eine Erfolgsstory „Made in Germany“ – vom Startup bis zur Unternehmensgruppe / Übernahme durch Gamma markiert Weichenstellung für künftiges Wachstum

Karlsruhe, 10. Juli 2025. Der deutsche UCC-Hersteller STARFACE wird 20 Jahre alt. Am 4. Juli 2005 ließen die Gründer Florian Buzin und Barbara Mauve ihre Firma ins Handelsregister Mannheim eintragen. Beide waren von der Idee überzeugt, dass professioneller Telefonie über das Internet die Zukunft gehört. „VoIP war Anfang der 2000er Jahre stark im Kommen und hatte das Potenzial der Disruption des von großen Firmen dominierten ITK-Marktes.“ erinnert sich STARFACE CEO Florian Buzin. Das Karlsruher Startup entwickelte neben der Telefonie-Software auch die Hardware für die eigene IP-basierte Telefonanlage „made in Germany“ und verkaufte das Produkt STARFACE als Appliance. „Wir bekamen gutes Feedback, die Firma wuchs, aber der VoIP-Markt explodierte in den ersten Jahren nicht, wie wir es erwartet hatten. Die Beharrungskräfte des ITK-Marktes Deutschland waren erheblich und viele Kunden hatten Vorbehalte, sich auf die neue Technologie einzulassen.“

ISDN-Ablösung als Wachstumsmotor

Richtig Schwung bekam der deutsche VoIP-Markt – und damit auch STARFACE – durch die Ankündigung der Telekom, die ISDN-Telefonie auslaufen zu lassen. STARFACE baute zur gleichen Zeit eine Cloud-Version der STARFACE auf und entwickelte Client-Apps für Windows, Mac, Android und iOS. Einen richtigen Boom erlebte STARFACE während der Pandemie. „Wir haben zu Beginn der Pandemie zahlreiche Firmen in die Lage versetzt, ihre Business-Kommunikation und damit ihre Geschäftstätigkeit in die Homeoffices zu verlegen. Dies war dank der Cloudlösung von STARFACE ohne Vor-Ort-Installation (die ja während der Pandemie nicht erlaubt war) möglich und hat unseren Marktanteil massiv gesteigert.“ erklärt Florian Buzin.

In den vergangenen Jahren wuchs STARFACE durch den Aufbau der STARFACE Gruppe, in der neben der STARFACE GmbH auch weitere ITK-Unternehmen wie estos, TeamFon und vio:networks integriert wurden.

„Die 20 Jahre sind wie im Flug vergangen“, kommentiert Buzin das Jubiläum. „Es war eine unglaublich intensive und spannende Reise, in der wir alle an den Herausforderungen gewachsen sind und uns Schritt für Schritt immer weiterentwickelt haben. Aus der kleinen STARFACE der ersten Jahre ist ein echter Player in der deutschen ITK-Landschaft geworden. Zu verdanken haben wir das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns motiviert und engagiert auf dieser Reise begleitet haben, sowie unseren treuen STARFACE Partnern, die von unseren Produkten überzeugt sind und eine starke Partner-Community bilden. Nicht zuletzt verdanken wir diesen Erfolg unseren Kunden, die uns das Vertrauen schenken und unsere Produkte einsetzen.“

Übernahme durch Gamma in 2025

Seit Februar 2025 gehört die STARFACE Gruppe zum britischen ITK-Konzern Gamma. „Das wird unsere Reise auf das nächste Level beschleunigen.“ ist Florian Buzin überzeugt. „Als Teil eines internationalen Konzerns eröffnen sich für uns völlig neue Perspektiven im Hinblick auf Entwicklungsgeschwindigkeit und Performance. Dabei werden wir auch weiterhin unseren besonderen STARFACE Spirit behalten und leben, der uns in den ersten 20 Jahren des Unternehmens so erfolgreich gemacht hat.“

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, die seit Februar 2025 zur Gamma Communications Group PLC – einem führenden Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) für Geschäftskunden in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Deutschland – gehört.

