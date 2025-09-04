STARFACE und estos präsentieren Agenda der Com.vention 2025 – mit Keynote von Stefan Effenberg

Am 24. und 25. September 2025 steigt im Europa-Park Rust die zweite gemeinsame Partnerkonferenz von STARFACE und estos / Auftakt mit Hackathon am Vortag / Fokus auf Produktneuheiten STARFACE 10 und ProCall NEX

Karlsruhe, 2. September 2025. Die Agenda für die Com.vention 2025 von STARFACE und estos steht: Am 24. und 25. September 2025 erwarten die UCC-Branche im Europa-Park Rust zwei Tage voller spannender Produkt-Launches, Keynotes und Workshops. Eines von vielen Highlights: Fußball-Ikone Stefan Effenberg wird als Keynote-Speaker auf der Hauptbühne erwartet.

„Die von STARFACE und estos gemeinsam ausgerichtete Com.vention hat sich in nur zwei Jahren von der reinen Partnerveranstaltung zu einem lebendigen Branchentreff entwickelt, der weit über unsere eigenen Communities hinaus Gäste aus der gesamten deutschsprachigen UCC-Landschaft anzieht“, erklärt Florian Buzin, CEO von STARFACE. „Wir freuen uns daher riesig auf die diesjährige Auflage, auf der wir auch jede Menge wichtiger Neuheiten vorstellen werden: Die Partner bekommen nicht nur einen Sneak Peak auf STARFACE 10 und einen Deep Dive in ProCall NEX, sondern auch ein umfassendes Update in Sachen Gamma-Übernahme.“

Die Highlights der Com.vention 2025 im Überblick:

– Die Partner erhalten spannende Einblicke in die Anfang des Jahres erfolgte Übernahme der STARFACE Gruppe durch die Gamma UK und erfahren mehr über die für Ende 2025 geplante Neustrukturierung des Vertriebs und der Partnerlandschaft.

– STARFACE gibt einen ersten Ausblick auf die neue Plattform STARFACE 10 und deren neue KI-Funktionalitäten – von sprachgestützten Assistenten über AI-gestützte Noise Reduction bis hin zu smarter Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Conversion.

– estos präsentiert mit ProCall NEX seine neue Cloud-Komplettlösung, die es Unternehmen leicht macht, alte On-Premises-Telefonanlage schnell und einfach durch eine neue Cloud-PBX mit integriertem Web-Client für moderne Business-Kommunikation abzulösen.

– Spannende Vorträge renommierter Speaker und praxisnahe Workshops rund um die digitale Business-Kommunikation bestimmen das Programm. Highlight ist die Keynote „Leadership auf dem Spielfeld & im Business“ von Fußball-Ikone Stefan Effenberg.

– Im Rahmen der großen Partnerausstellung präsentieren diesmal fast 40 deutsche und internationale Technologiepartner von STARFACE und estos – darunter die VIP-Sponsoren Gamma, Gigaset, Securepoint und Snom – neue Lösungen und Use Cases.

– Bereits am 23. September findet der traditionelle STARFACE Hackathon unter dem Motto „VoIP without limits!“ statt, bei dem die Top-Entwickler aus der Community gegeneinander antreten und innovative neue Module und Use Cases entwickeln werden.

– Die Com.vention Party am Abend des 24. September steht heuer unter dem Motto „One Night in Walhalla“ und verspricht erneut ein buntes Showprogramm, viel Gelegenheit zum Networking und ausgelassene Feierlaune.

Kostenlose Anmeldung

Die Teilnahme an der Com.vention 2025 ist für alle Partner von STARFACE, estos und Gamma Deutschland kostenlos. Informationen zur Agenda und die Registrierung finden Interessierte unter www.comvention.com

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, die seit Februar 2025 zur Gamma Communications Group PLC – einem führenden Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) für Geschäftskunden in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Deutschland – gehört.

Mehr Informationen unter: https://starface.com/

Über estos

estos enables easy collaboration

Weiter, weiter, fertig! Stets dem Prinzip einer einfachen Installation und Inbetriebnahme folgend, entwickelt estos seit 1997 innovative Software-Lösungen.

Prototypen für computergestützte Telefonie von damals sind über die Jahre zu bahnbrechenden Business-Produkten avanciert: So ermöglicht unter anderem das MetaDirectory die zentrale, standardisierte Kontaktdaten-Konsolidierung. Der vielfach ausgezeichnete CTI-Client ProCall bietet jeden Tag hunderttausenden Nutzer:innen grenzenlose Kommunikation und Kollaboration – sowohl On-Premises als auch in der Cloud. Erstklassigen Service und höchste Kundenzufriedenheit stellt das Unternehmen mit Hauptsitz in Starnberg über ein etabliertes Partner-Netzwerk in der gesamten DACH-Region sicher.

Als Teil der STARFACE Group firmiert die estos GmbH seit 2025 unter dem Dach der börsennotierten Gamma Communications plc – einem führenden europäischen Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS).

Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

49 (0)9131 81281-25



http://www.starface.de

Bildquelle: Quelle:STARFACE