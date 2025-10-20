Stark bleiben, wenn’s stürmt – Wie Motivation und Inspiration uns tragen

Wer kennt es nicht? Stress, Zeitdruck und ständige Erreichbarkeit. Das sind Faktoren, die heutzutage oftmals unser Leben prägen. Erwartungen an Leistung und Effizienz steigen immer mehr, die Fülle an Aufgaben für jeden Einzelnen nehmen zu. Auch Studien zeigen, dass die psychischen Belastungen immer weiter steigen.

Es ist verständlich, dass gleichzeitig auch immer mehr der Wunsch nach Entspannung, Sinn und Motivation wächst. Die Menschen sehnen sich danach, wieder mehr in die innere Balance zu kommen.

Doch wo finden wir heute Halt, wenn das Leben zum Dauerprojekt geworden ist?

Eine Möglichkeit neue Impulse zu bekommen ist, sich mal einen Vortrag von einem Keynotespeaker, wie z.B. Cornelius Tarnai einer ist, anzuhören. In seinen Vorträgen spricht er über die Kraft von Visionen und Inspiration und über die Fähigkeit Herausforderungen als Chance zu betrachten. Denn es geht bei psychischer Gesundheit nicht darum, vollkommen frei von Belastungen zu sein, sondern darum, eine gewisse Resilienz zu entwickeln und sich die Freude fürs Leben zu bewahren.

Mentale Stärke ist mittlerweile zu einer Schlüsselkompetenz geworden, nicht nur für Führungskräfte, sondern für uns alle. Wenn der Alltag zur Herausforderung wird, können Motivation, Inspiration und eine klare Vision ein Anker sein, der uns hilft, die Stabilität zu wahren.

Wir kennen es aus dem Berufsleben, sowie im Privaten: Projekte steigern sich, Verantwortung wächst und die Ruhepausen minimieren sich. Oftmals funktionieren Menschen nur noch, aber sie leben nicht mehr mit Begeisterung. Genau hier setzt Keynotespeaker Cornelius Tarnai an. In seinen Vorträgen zeigt er, dass Motivation nicht einfach entsteht, sondern gepflegt werden will.

Tarnai, der neben seiner Rednertätigkeit auch Bauingenieur ist, vergleicht mentale Gesundheit gerne mit einem Bauwerk. Auch hier ist es so: wenn das Fundament Risse zeigt, hilft kein schöner Anstrich mehr. Dann braucht es viel mehr Faktoren wie Achtsamkeit, Zuwendung und Zeit um die Basis wieder zu festigen. Das gilt nicht nur für Bauwerke und Einzelpersonen, sondern auch für Unternehmen. Hier braucht es eine Führung, die inspiriert, anstatt zu kontrollieren.

Inspiration nährt Kreativität, spendet Sinn und verbindet Teams.

Ein Unternehmen ist erfolgreicher, wenn in ihm motivierte Menschen arbeiten, die nicht nur funktionieren, sondern aus Überzeugung handeln und eine klare Vision verfolgen.

Am Ende, so Tarnai, geht es immer um dieselbe Baustelle – die des Lebens. Wer die eigene Vision kennt und sie mit Begeisterung verfolgt, kann auch in schwierigen Zeiten Balance finden.

Oder wie einst Friedrich Nietzsche schon sagte „Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie.“

Corni DER verrückte Bauingenieur #KSDR, ist Mister Denkmal

Experte für Denkmalschutz & Denkmalpflege und Experte für Motivation & Inspiration

Er bringt in seiner Rede über die Weisheiten der alten Meister die Philosophie des Lebens in Verbindung mit historischen Gebäuden und zeigt wie kein anderer Top Redner auf der Bühne, wie einzigartig wir von unseren stillen Zeitzeugen lernen können und was für einen wichtigen kulturellen Hintergrund unsere Kulturschätze für uns haben dürfen. Bewusst-Sein, Mut und Inspiration auf nie dagewesene Art und Weise – Das ist die Rede über die Weisheiten der alten Meister und verzaubert die Zuschauer & Zuhörer, wie das gesamte Publikum von M.A. Ing. Cornelius J.P.G. Tarnai, Bauingenieur und Gebäude Retter aus Leidenschaft.

Kontakt

Corni DER verrückte Bauingenieur #KSDR

Cornelius Tarnai

Neumarkterstraße 45

90584 Allersberg

01713219113



http://www.corni.de

Bildquelle: @stevedimatteo