Starke Bühnenpräsenz in Mastershausen: Burkhard Knipschild fesselt Publikum mit Tiefenwirkung

Ein Hochsauerländer begeistert mit der Kraft des Unterbewusstseins

Burkhard Knipschild berührt beim 26.

Internationalen Speaker Slam mit seiner Botschaft über die Stärke,

die in jedem von uns steckt und erhielt den Excellence Award.

Stehende Ovationen für Burkhard

Knipschild aus Schmallenberg: Beim 26. Internationalen Speaker Slam

in Mastershausen traf er am 23. April 2026 den Nerv des Publikums.

Mit seiner Rede über die verborgene Kraft unseres Unterbewusstseins

zeigte er vor Zuschauern aus 18 Ländern, wie jeder von uns sein

Leben selbst in die Hand nehmen kann, wenn er seine inneren Muster

versteht.Der Speaker Slam ist eine echte

Herausforderung: 140 Rednerinnen und Redner, aber nur wenige Minuten

Zeit, um eine Jury und das Publikum mitzureißen. Burkhard Knipschild

schaffte es vom ersten Moment an. Ohne laute Töne, aber mit einer

ruhigen, intensiven Präsenz und klaren Gesten füllte er die Bühne.

Er sprach nicht nur über Veränderung – er ließ die Menschen im

Saal spüren, welche Kraft in ihrem eigenen Geist steckt.

Seine Botschaft ist so einfach wie

tiefgründig: Der Schlüssel für echte Veränderung liegt in unserem

Unterbewusstsein. In einer Zeit, in der viele Halt suchen, machte er

Mut zur Selbstbestimmung. Er zeigte, wie man Gedanken, die einen

ausbremsen, erkennen und in Stärke verwandeln kann. Sein kraftvoller

Schlusspunkt, ein mentaler Impuls, der seine Botschaft direkt in den

Köpfen und Herzen der Zuhörer verankerte, sorgte für den

Gänsehaut-Moment des Abends. Das Publikum erhob

sich von den Plätzen – eine emotionale Anerkennung bei

diesem Wettbewerb.

„So manch schwere Tür hat oft nur

einen Schlüssel nötig“, fasst Knipschild seine Philosophie

zusammen. Mit seinem Auftritt hat er bewiesen, dass dieser Schlüssel

in uns allen liegt und nur darauf wartet, genutzt zu werden.

Über Burkhard Knipschild

Burkhard Knipschild aus Schmallenberg

ist Hypnosecoach und Experte für positive Veränderung. Er hilft

Menschen dabei, fitter, lebendiger und selbstbewusster zu werden,

indem sie die Kraft ihres eigenen Unterbewusstseins nutzen. Sein

Ansatz ist es, ganz praktisch zu zeigen, wie Veränderung von innen

kommt und dauerhaft bleibt.

Kontakt

HYPNPSE + BERATUNG KNIPSCHILD

Burkhard Knipschild

Freiheitstraße 36

57392 Schmallenberg

01735690553



http://www.hb-knipschild.de

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