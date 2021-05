Starke Inhalte: Die erfolgreichsten Strategien für effizientes Content-Marketing, vorgestellt von US Media LTD

Sie möchten mehr Kunden für Ihre Produkte gewinnen und planen eine umfassende Content-Marketing-Strategie?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Unsere Experten der US Media LTD liefern Ihnen mit dem nachfolgenden Leitfaden einen ersten Überblick über die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Content-Marketing-Strategie.

Sie erfahren, was Content-Marketing bedeutet, erhalten Informationen zu den wichtigsten Elementen für Ihre Content-Strategie und bekommen hilfreiche Tipps für eine schnelle und zielgerichtete Umsetzung.

Mit unseren Strategien für ein effizientes Content-Marketing wird es Ihnen möglich sein, mit Ihrem Leistungsangebot Ihre Kunden zu überzeugen.

Was genau bedeutet Content-Marketing?

Um es vereinfacht zusammenzufassen, bedeutet Content-Marketing nutzwertigen Inhalt für eine vorher festgelegte Zielgruppe zu erstellen, um Kunden zu gewinnen.

Die wichtigsten Elemente Ihrer Content-Marketing-Strategie

Kommen wir nun zu den essenziellen Punkten Ihrer Content-Strategie, die wir Ihnen in unserem nachfolgenden 6-Punkte-Plan vorstellen:

1. Die Ziele für Ihre Content-Strategie definieren

Im ersten Schritt beginnen Sie Ihre genauen Ziele für Ihren Content-Marketing-Plan festzulegen.

Erstellen Sie eine Grundstruktur und überlegen Sie genau, wo Ihre Kernkompetenzen liegen und was Sie mit Ihren Inhalten bewirken wollen.

2. Zielgruppe festlegen

Einer der wichtigsten Schritte Ihrer Content-Strategie besteht darin, Ihre Zielgruppe auch als “buyer personas” bezeichnet, klar zu definieren.

Denn nur durch eine exakte Zielgruppen-Bestimmung können Sie Content erstellen, der die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Kunden befriedigt.

3. Content-Audit durchführen

Wenn Sie Ihre Unternehmenswebseite schon länger in Betrieb haben, lohnen sich sogenannte Content-Audits.

Regelmäßig durchgeführt befreit diese Maßnahme Ihre Webseite von veralteten Inhalten.

4. Entwickeln Sie Content-Ideen

Jetzt geht es darum, hervorragende Content-Ideen zu entwickeln.

Als Grundlage für Ihre Themenfindung dient zum einen Ihre Positionierung und zum anderen die Vorlieben Ihrer User.

Um den gewünschten Erfolg zu erzielen, müssen Ihre Inhalte vor allem von besonders guter Qualität sein.

Wir von US Media LTD sind Ihnen gerne beim Entwickeln von neuen Content-Ideen behilflich.

5. Inhaltsformate festlegen

Beim Festlegen, welche Inhaltsformate Sie für Ihren Content verwenden möchten, stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung.

Zu den bekanntesten gehören: Blog Posts, E-Books, Templates, Videos, Podcasts und Social Media.

Gerne unterstützen wir von US Media LTD Sie dabei, die für Sie am besten geeignetsten Inhaltsformate zu bestimmen.

6. Veröffentlichen und kontrollieren Sie Ihren Content

Im letzten Schritt unseres Content-Marketing-Leitfadens geht es um die Veröffentlichung und die Erfolgskontrolle ihrer Content-Strategie.

Für eine erfolgreiche Veröffentlichung Ihrer Inhalte verwenden Sie vorzugsweise einen redaktionellen und einen Social-Media-Kalender.

Dadurch gelingt Ihnen ein ausgewogenes Veröffentlichen auf mehreren relevanten Kanälen.

Zum Content-Monitoring und Controlling nutzen Sie am besten Web-Monitoring und Analyse-Tools wie beispielsweise Google Analytics.

Für weitere Information steht Ihnen unser Team von US Media LTD, gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wie Sie unserem Leitfaden für die besten Strategien für effizientes Content-Marketing entnehmen können, benötigt es eine gute und ausführliche Vorbereitung auf dem Weg zu guten Inhalten.

Durch eine strategische und strukturierte Umsetzung der oben genannten Tipps gelingt es Ihnen, langfristig mit Ihrem Content-Marketing Erfolge zu erzielen.

Denn nur wenn Sie mit Ihren Inhalten überzeugen, können Sie profitable Neu-Kunden gewinnen.

Möchten sie mehr zum Thema Content-Marketing erfahren, oder benötigen Sie sachkundige Hilfe bei der Umsetzung, zögern Sie bitte nicht, sich mit unseren Experten von US Media LTD in Verbindung zu setzen.

