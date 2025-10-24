Starke Partnerschaft: 35 Jahre Schukat und GS Yuasa

Monheim, Oktober 2025 – Was einst als klassisches Lieferverhältnis begann, entwickelte sich innerhalb von 35 Jahren zu einer strategischen Partnerschaft. Den Distributor Schukat und den Batteriehersteller GS Yuasa verbinden nicht nur gemeinsame Werte und Ziele. Ihre Erfolgsgeschichte basiert auch auf echtem Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung. Und das bereits seit 1990 – ein Zusammenspiel, das bis heute überzeugt.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf dem Vertrieb industrieller VRLA-Batterien und passender Ladegeräte. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind sie die ideale Wahl für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen, beispielsweise in Brandmelde- und Alarmsystemen. Insbesondere durch den Onlinehandel erfordern sie eine fundierte Beratung. Hier ergänzen sich die Expertise von GS Yuasa und die Kundennähe von Schukat perfekt. Während Schukat mit Reichweite und logistischer Kompetenz überzeugt, glänzt GS Yuasa mit Markenstärke und technischer Zuverlässigkeit. Der enge Austausch ermöglicht eine präzise und kompetente Kundenberatung. Auch im Bereich Nachhaltigkeit stimmen die Partner überein. Rücknahme- und Recyclingsysteme sowie eine nachhaltige Produktentwicklung helfen Kunden dabei, gesetzliche Vorgaben wie das Batteriegesetz zu erfüllen, und verbessern die ökologische Bilanz entlang der Lieferkette.

Durch abgestimmte logistische Prozesse stellen Schukat und GS Yuasa gemeinsam eine dauerhaft hohe Warenverfügbarkeit und eine reibungslose Versorgung der Endkunden sicher. Dabei greifen beide Unternehmen auf starke Infrastrukturen zurück: Das zentrale Lager von GS Yuasa ermöglicht kurze Lieferzeiten und eine hohe Verfügbarkeit, während Schukat mit seinem hochautomatisierten Lager und flexiblen Liefermengen punktet. Die Ergebnisse der bewährten Kooperation sprechen für sich: kaum Reklamationen, hohe Kundenzufriedenheit und eine gestärkte Marktposition. Beide Partner profitieren von wirtschaftlicher Planungssicherheit und einem intensiven Austausch, der ihre Wettbewerbsposition zusätzlich stärkt.

„Besonders schätze ich die Flexibilität in der Zusammenarbeit, die schnelle und unkomplizierte Lösungen ermöglicht. So können wir exakt die benötigte Menge liefern – vom Wunsch-Los bis zur kompletten Palette“, betont Andreas Gehrke-Kowol, zuständig für das Controlling und den Einkauf von PEMCO-Produkten bei Schukat electronic.

„Schukat ermöglicht den Zugang zu einer sehr großen Zielgruppe – deutschlandweit oder sogar international – und das rund um die Uhr. Das ist besonders interessant, weil GS Yuasa dadurch schnell und effizient neue Märkte erschließen kann, ohne selbst einen Onlineshop aufbauen zu müssen“, erklärt Raphael Eckert, Managing Director bei GS Yuasa Battery Germany.

In Zukunft sind der weitere Ausbau des Geschäfts und die Erschließung neuer Märkte geplant, beispielsweise Telekommunikation. Die Bereiche Sicherheitstechnik und USV-Anwendungen verzeichnen starkes Wachstum, da kritische Infrastrukturen und IT-Systeme zunehmend höhere Anforderungen an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung stellen. Das hochwertige VRLA-Portfolio von GS Yuasa ermöglicht es Schukat, seinen Kunden besonders zuverlässige und langlebige Lösungen anzubieten, seine Marktanteile zu erhöhen und sich als bevorzugter Lieferant zu positionieren. Zusätzliche Mehrwerte werden durch Beratungspakete, Schulungen und optimierte Lieferkonzepte geschaffen, die dazu geeignet sind, die Kundenbindung langfristig zu stärken.

Über Schukat electronic:

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für elektronische Bauteile und Komponenten. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit über 25 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller respektive Vorlieferanten. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2023 mit 150 Mitarbeitern und 20 Auszubildenden einen Umsatz von 127 Mio. Euro erzielt.

