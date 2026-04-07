Starke Stimmen für den Klimaschutz: 38 neue Botschafterinnen und Botschafter für den Europäischen Klimapakt in Deutschland ernannt

Berlin, 07. April 2026 – Der Europäische Klimapakt baut sein Engagement in Deutschland deutlich aus: 38 neue Botschafterinnen und Botschafter wurden Anfang 2026 offiziell zu Vertreterinnen und Vertretern des Europäischen Klimapakts in Deutschland ernannt. Die insgesamt 100 Botschafter und Botschafterinnen sollen Klimaschutz aus der europäischen Politik in Kommunen, Organisationen und den Alltag der Menschen tragen. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten.

Zugleich wächst das Netzwerk durch zwei neue Partnerorganisationen: BAUM e.V. (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management) und die Euro-Med Youth Federation (EMYF) verstärken den Klimapakt mit ihrer langjährigen Erfahrung in nachhaltigem Wirtschaften und internationaler Jugendarbeit.

Klimaschutz neu denken: Von der Strategie in die Praxis

Mit Simon Meitz gewinnt der Klimapakt einen Botschafter, der seit über 15 Jahren an der Schnittstelle von Strategie, Nachhaltigkeit und Transformation arbeitet. Meitz hat in führenden internationalen Beratungen und Unternehmen Strategien für klimaneutrale Geschäftsmodelle, zirkuläre Wertschöpfung und verantwortungsvolle Lieferketten mitentwickelt und umgesetzt. Als Gründer und Managing Director von NatureCredits arbeitet er heute daran, mess- und überprüfbare Natur- und Biodiversitätsprojekte zu realisieren, die sowohl Ökosysteme stärken als auch neue EU-konforme Erlösmodelle für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie Unternehmen erschließen.

„Wir haben im Klimaschutz kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“, erklärt Simon Meitz. „Als Botschafter des Europäischen Klimapakts möchte ich dazu beitragen, dass aus Zielen konkrete Fahrpläne und aus Fahrplänen echte Entscheidungen werden. Es braucht Lösungen, die ökologisch wirksam, wirtschaftlich tragfähig und für Kommunen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar sind.“

Klimaschutz sichtbar machen – vor Ort und in der Gesellschaft

Stella Reschke ist neue Klimapakt-Botschafterin aus Bonn, wo sie im Klimaviertel unter der Godesburg bei Kultur verbindet e.V. Workshops begleitet, bei denen Kinder selbst Aktionen für Grundschulkinder konzipieren und durchführen. Ziel ist es, junge Akteure zu ermächtigen, sich für den Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen zu engagieren und selbst aktiv zu werden.

„Es ist unglaublich motivierend, Teil der Europäischen-Klimapakt-Bewegung zu sein. Dieses lebendige Netzwerk aus Klimabotschaftern inspiriert sich gegenseitig und glaubt an eine gemeinsame Vision: Dass Klimaschutzmaßnahmen auf lokaler Ebene etwas bewirken können. Für mich ist klar: Klimaschutz und Klimaanpassung sind entscheidend für unseren Lebensunterhalt, unsere Sicherheit und unser Wohlergehen. Ich möchte dabei insbesondere die junge Generation stärken, hier mitzugestalten.“

Die neu ernannten Botschafterinnen und Botschafter engagieren sich ehrenamtlich als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Sie fördern des Thema Klimaschutz in Kommunen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Netzwerken und zeigen durch ihr umfassendes und individuelles Engagement, welche Rolle jeder Einzelne beim Klimaschutz spielt.

Die Schwerpunkte der Botschafterinnen und Botschafter im Rahmen des Europäischen Klimapakts liegen insbesondere in folgenden Bereichen:

-Informieren & Aufklären: Vermittlung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse zum Klimawandel sowie Information über die europäischen Klimaziele und die europäischen Klimagesetze: EU Green Deal

-Zivilgesellschaft aktivieren: Dialoge, Peer Parliaments und Veranstaltungen Stärkung und Vernetzung von Bürgerinnen und Bürgern, um gemeinschaftliches Engagement für den Klimaschutz sichtbar und wirksam in der eigenen Region zu machen

-Aktionen voranbringen: Initiierung und Umsetzung von Klimaschutzaktionen, Veranstaltungen und lokalen Projekten in ganz Europa

Der Europäische Klimapakt macht Klimaschutz zu einer gemeinsamen Aufgabe der Zivilgesellschaft. Ziel ist es, die europäischen Klimaziele im Alltag der Menschen zu verankern, konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und so breit wirksames Engagement für den Klimaschutz zu mobilisieren.

Über den Europäischen Klimapakt

Der Europäische Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Ziel ist es bis 2030 die Emissionen der Europäischen Union um 55 Prozent zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Dafür braucht es die europäische Zivilgesellschaft.

Der Europäische Klimapakt schafft einen lebendigen Raum für den Dialog mit der Zivilgesellschaft und ermöglicht die Vernetzung für den Klimaschutz und gemeinsame Klimaanpassung regional, national und europaweit.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel, die Europäischen Klimaziele, den EU Green Deal und Chancen der klimaneutralen Transformation zu sprechen. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

Derzeit gibt es in Deutschland 100 Botschafter und Botschafterinnen.

Website European Climate Pact

LinkedIn

Instagram

We Don“t Have Time

#MyWorldOurPlanet #EUClimatePact

Kontakt Landeskoordinatorin:

de@euclimatepact.eu

Pressekontakt

Press Relationships Office | Climate Pact Germany

Munich, Germany

E-Mail:euclimatepact@hbi.de

Mobile:+49 (0) 89 99 38 87 24

Kontakt

Europäischer Klimapakt

Luis Carlos Palomino Forero

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 57



https://climate-pact.europa.eu/index_en

Bildquelle: @ Europäischer Klimapakt