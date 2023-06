Starker Auftakt zum Schallkultur Festival 2023

Weltmusik in Weimar / Ben Harper stellt neues Album vor / Neue Kombi-Tickets verfügbar

Das Schallkultur Festival ist stark in die dritte Festivalsaison gestartet. Ray Greene gab Ende April mit seiner atemberaubenden Stimme den Ton an. Am 12. Mai. sang Rebekka Bakken vor ausverkauften Plätzen, für das Konzert von Uschi Brüning am 10. Juni und Wolfang Niedecken am 23. August sind bereits keine Tickets mehr verfügbar. Für die erwarteten Konzerte der Weltstars Anne Clark, Ben Harper und Gregory Porter sind ebenfalls nur noch wenige Tickets in einzelnen Kategorien verfügbar. Bis zu 3.000 Gäste werden jeweils für diese drei Konzerte auf der Seebühne im Weimarhallenpark erwartet. Für die Konzerte der deutschen Ikonen Ulla Meinecke und Gerhard Schöne sind nur noch Tickets mit freier Sitzplatzwahl für den Weimarer Erbenhof verfügbar.

Ben Harper stellt brandneues Album vor

Ben Harper gibt mit seiner Band The Innocent Criminals zum ersten Mal Songs seines neu erscheinenden Albums Wide Open Light zum Besten. Sein Konzert auf dem Schallkulturfestival ist in diesem Jahr sein einziges Konzert in Deutschland. Und sei das nicht schon Highlight genug: Als Vorband Harpers spielen Raphael Wressnig & The Soul Gift Band ihren bekannt groovigen Sound aus Blues, Soul und Funk auf.

Ein Ticket, zwei große Stimmen

Für alle Gäste, die sich noch Tickets für das Konzert des Ausnahmetalents Gregory Porter am 04.08. sichern wollen, hält die Schallkultur mit dem Kombiticket „Große Stimmen“ ein Ticket für alle Jazzliebhaber parat. Die Ticketinhaber erhalten einen der letzten Plätze für das Konzert von Gregory Porter und zusätzlich einen Rabatt auf das Konzert der Gewinnerin des deutschen Jazzpreises Cecile McLorin Salvant am 12.06. oder das Konzert der Jazzikone Dee Dee Bridgewater am 12.08. Das „Große-Stimmen“-Ticket ist aktuell auf der Webseite der Schallkultur für 72,80 Euro (zzgl. Gebühren) verfügbar.

Exklusive Vorteile mit einem VIP Ticket

Die VIP Tickets (je 200 Euro/Veranstaltung) für die Open Air Konzerte von Ben Harper am 01.07., Anne Clark am 22.07. und Gregory Porter am 04.08. bieten derweil ein ganz eigenes und exklusives Erlebnis. Für VIP Gäste steht die Dachterrasse der Weimarhalle mit ungestörtem Blick auf die Seebühne zur Verfügung, wo auch ein Begrüßungsgetränk sowie Softdrinks und ein exklusives Buffet während des Konzertes gereicht wird.

Konzertdaten:

Cecile McLorin Salvant 12. Juni 2023, 20 Uhr, Weimarhalle, Tickets von 40EUR (hinterer Bereich) bis 50EUR (vorderer Bereich)

Ben Harper & The Innocent Criminals 1. Juli 2023, 18:30 Uhr, Seebühne Weimar, Tickets von 45EUR (Stehplatz) bis 75EUR (Sitzplatz)

Anne Clark & Semi-Akustik-Band 22. Juli 2023, 20 Uhr, Seebühne Weimar, Tickets von 35EUR (Stehplatz) bis 55EUR (Sitzplatz)

Gregory Porter 4. August 2023, 20 Uhr, Seebühne Weimar, Tickets für 35EUR (Nur noch Stehplätze verfügbar)

Dee Dee Bridgewater 12. August 2023, 20 Uhr, Weimarhalle, Tickets von 40EUR (hinterer Bereich) bis 50EUR (vorderer Bereich)

Kombiticket „Große Stimmen“: Gregory Porter (Stehplatz) + Vorderer Bereich bei Cecile McLorin Salvant oder Dee Dee Bridgewater, 72,80EUR (zzgl. Gebühren)

VIP Ticket für Ben Harper & The Innocent Criminals, Anne Clark & Semi-Akustik-Band oder Gregory Porter, mit exklusivem Catering und Sonderbereich, 200EUR

Die Schallkultur bietet mit ihren Live-Konzerten eine musikalische Plattform für Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Regionen der Welt. Auch in 2023 hat die Schallkultur ihren Schwerpunkt im Jazz. Uber einen Zeitraum von vier Monaten wird dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Spielarten des Genres geboten. Nationale und internationale Gaste des Festivals in der Kulturstadt sind: Ray Greene, Rebekka Bakken, Cecile McLorin Salvant, Gerhard Schöne, Ulla Meinecke, Uschi Brüning & Gunther Fischer Band, Ben Harper, Anne Clark, Gregory Porter, Dee Dee Bridgewater und Wolfgang Niedecken. Das Veranstalter Duo besteht aus Frank Müller (Weimar) und Thomas Eckardt (Weimar).

