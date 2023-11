Starker Sommer für Palladium Hotel Group

Hotelgruppe präsentiert die Erfolge der Sommersaison 2023: 83 % Auslastung in Europa, 77 % weltweit

Palladium Hotel Group verzeichnete von Juli bis September 2023 eine Gesamtauslastung von 77 % (83 % in den europäischen Hotels der Gruppe): Eine Steigerung von 2 % gegenüber dem Vorjahr.

Weltweit hat die Gruppe einen kumulativen Anstieg des Umsatzes pro verfügbare Zimmer (RevPar) von 12 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 (Januar – September) erzielt.

Palladium Hotel Group hat die Sommersaison 2023 auf den Balearen und auf Sizilien mit sehr positiven Abschlusszahlen abgeschlossen. Die Hotelgruppe prognostiziert eine ähnlich positive Wintersaison für ihre Hotels auf Teneriffa, in Madrid, in der Karibik und in Lateinamerika. Die Hotels der Gruppe verzeichneten von Juli bis September weltweit eine Auslastung von 77 % (83 % in den europäischen Hotels der Gruppe) und übertrafen damit die Zahlen des gleichen Zeitraums im Jahr 2022 um 2 %, was mit einem kumulativen Anstieg des RevPAR (Revenue per Available Room) von 12 % einherging.

Im Jahr 2023 war das Vereinigte Königreich weiterhin der wichtigste globale Auslandsmarkt für die Palladium Hotel Group mit 22 % der Gesamtbesucherzahl in den von dem Unternehmen betriebenen Hotels. Auf das Vereinigte Königreich folgen die Vereinigten Staaten mit 17 %, während Deutschland und Spanien mit jeweils 8 % die drittwichtigsten Auslandsmärkte sind.

Der DACH-Markt war allerdings der zweitwichtigste Auslandsmarkt für die Hotels der Palladium Hotel Group auf den Balearen und machte 11 % der Gesamtanzahl der Gäste aus.

In Europa verzeichneten die Hotels der Palladium Hotel Group in Spanien und auf den Balearen ein RevPAR-Wachstum von 6 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei Spanien eine Auslastung von 83 % und die Balearen eine Auslastung von 85 % für die Sommersaison 2023 (Juli – September) erreichten. Auf Sizilien erreichte die Gruppe im gleichen Zeitraum eine Auslastung von 87 % und einen Anstieg des RevPAR um 15 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

In Lateinamerika und der Karibik, wo das beständig warme Wetter bedeutet, dass die Hotels das ganze Jahr über geöffnet bleiben, ist die kumulierte Auslastung von 73 % (Januar bis September) im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, zusammen mit einem Anstieg des RevPAR um 21 %. Nach den jüngsten Renovierungsarbeiten hat das Resort der Gruppe auf Jamaika eine Auslastung von 75 % erreicht und einen RevPAR-Anstieg von 50 % verzeichnet. Das Resort der Gruppe in Brasilien hat ebenfalls eine kumulierte Auslastung von 75 % und einen Anstieg des RevPAR um 23 % im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Die von der Gruppe verwalteten Resorts in der Dominikanischen Republik verzeichneten eine kumulierte Auslastung von 73 % und einen Anstieg des RevPAR um 23 %. Die Hotels in Mexiko verzeichneten eine Auslastung von 72 % und einen Anstieg des RevPAR um 12 %. Mit Blick auf das letzte Quartal des Jahres erwartet die Gruppe eine durchschnittliche Auslastung von 73 % in Nord-, Mittel- und Südamerika und einen Anstieg des RevPAR um 20 %.

Grand Palladium Jamaica Resort & Spa in Montego Bay an der Nordwestküste Jamaikas hat vor kurzem seine neuen Suiten und Einrichtungen nach einer aufwendigen Renovierung im Wert von über 20 Millionen Euro enthüllt. Das Resort bietet nun eine Reihe neu gestalteter Suiten mit privaten Pools, Hydromassage-Badewannen und Meerblick.

Grand Palladium Kantenah Resort & Spa an der mexikanischen Riviera Maya wird seine Pforten im Dezember 2023 mit einem brandneuen Family Selection-Angebot von 169 speziellen Premium-Familiensuiten wiedereröffnen. Diese speziell entworfenen Suiten sind auf reisende Familien ausgerichtet und bieten besondere Annehmlichkeiten, exklusive Bereiche, Familienaktivitäten und individuelle Dienstleistungen wie Themenabende im Zimmer und Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Im Anschluss an diese umfangreichen Umbauprojekte hat die Palladium Hotel Group eine Investition von 160 Millionen Euro durch die Eigentümer bestehender Häuser für Renovierungsprojekte gesichert, darunter die oben genannten und weitere, die bis 2024 in ihren Hotels in Mexiko und Punta Cana durchgeführt werden sollen. In diesem Zusammenhang entwickelt die Palladium Hotel Group ein neues Konzept, das zwei ihrer wichtigsten Säulen vereint: Gastronomie und Unterhaltung. „Bravo“ wird in diesem Herbst im Grand Palladium Kantenah Resort & Spa als „Dinner and Dance“-Gastro-Show eröffnet.

In diesem Jahr öffnet das kürzlich eingeweihte Hard Rock Hotel Marbella zum ersten Mal ganzjährig seine Pforten und bereichert damit das attraktive Hotelangebot an der Costa del Sol um ein ganz besonderes Angebot. Das milde und angenehme Klima im Winter, der Golfsport und die eindrucksvolle gastronomische Szene sind wichtige Bestandteile der Attraktivität, die dieses Hotel für Reisende darstellt.

Auch das Hard Rock Hotel Tenerife, das ebenfalls ganzjährig geöffnet ist, rechnet in diesem Herbst und Winter mit einer stabilen Nachfrage. In beiden Reisezielen wird erwartet, dass der Geschäftsreiseverkehr in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle in Bezug auf den prozentualen Anteil an den Gesamtbuchungen spielen wird, da die Reaktivierung des MICE-Sektors im Allgemeinen im Jahr 2023 besonders ausgeprägt ist.

Während sich die Palladium Hotel Group nun dem letzten Quartal des Jahres zuwendet, bleibt es ihr Ziel, bis Ende 2023 ein verwaltetes Geschäftsvolumen von 1 Milliarde Euro zu erreichen.

