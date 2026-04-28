Starkes Kundenvertrauen: edlohn überzeugt mit herausragendem NPS-Wert

Zum wiederholten Mal übertrifft das Saarbrücker Unternehmen den Branchendurchschnitt im Bereich B2B-Software und SaaS

Saarbrücken, 28. April 2026 – Mit einem Wert von 60 Punkten bleibt der Net Promoter Score (NPS) der eurodata weiterhin auf sehr hohem Niveau. Für eine Anwendung wie edlohn, die stark von gesetzlichen Fristen und monatlichen Abrechnungszyklen geprägt ist, ist dieses Ergebnis ein besonderer Vertrauensbeweis, zumal an der aktuellen NPS-Umfrage mehr als 1.300 Kunden teilgenommen haben.

Der NPS liefert eurodata wichtige Hinweise aus Anwendersicht und dient als zentrale Kennzahl, um die Anwendung kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ermöglicht er eine faktenbasierte Bewertung der Kundenzufriedenheit über einen längeren Zeitraum hinweg.

„Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage spiegeln die hohe Zufriedenheit der Software-Anwender wider. In den zahlreichen Rückmeldungen werden immer wieder die Funktionsstärke sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von edlohn betont. Zahlreiche Anwender arbeiten bereits seit vielen Jahren mit unserer Lösung, und gerade wenn diese Personen die Stabilität und Praxistauglichkeit von edlohn hervorheben, freut uns das umso mehr“, sagt Robert Reiter, Produktmanagement edlohn bei eurodata.

Neben dem positiven Feedback gingen auch konkrete Verbesserungsvorschläge ein. Diese werden analysiert, gebündelt und priorisiert. Um den Workflow bei der täglichen Nutzung weiter zu optimieren, stehen u.a. Verbesserungen in der Performance sowie ein Ausbau der Online-Hilfe im Fokus. Weitere Entwicklungsschwerpunkte sind der gezielte Einsatz von KI sowie eine Ausweitung der Schnittstellenoffenheit. Ziel ist es, Vorsysteme einfacher anbinden zu können und die Datenanlieferung für die Lohnabrechnung möglichst vollständig digital abzubilden.

Mit dem erneuten starken NPS-Wert sieht sich eurodata in seiner Produktstrategie bestätigt – und motiviert, edlohn gemeinsam mit den Anwendern kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Mehr Informationen über edlohn unter: Lohnabrechnung mit edlohn – Funktionen und vieles mehr

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 800 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

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