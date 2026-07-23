Starkes Zeichen für krebskranke Kinder: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand spendet 2.500 Euro an Förderverein Hanse-Tour Sonnenschein e.V.

23. Juli 2026 – Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand setzt ein klares Zeichen der Solidarität mit schwerkranken Kindern und ihren Familien. Im Rahmen eines offiziellen Termins übergab David Depenau – Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand – am Freitag, 17. Juli 2026, einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro an Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, den Vorsitzenden des Fördervereins Hanse-Tour Sonnenschein e. V., der seit 2017 diese Benefiz-Radtour organisiert.

Das Geld kommt zu 100 Prozent dem Förderverein Hanse-Tour Sonnenschein e.V. zugute, der seit fast 30 Jahren Spenden für krebs- und chronisch kranke Kinder sammelt. Im Laufe des Vereinslebens wurden bereits mehr als 2,5 Millionen Euro an Spenden eingeworben. „Die Arbeit des Vereins ist von unschätzbarem Wert. Schwerkranke Kinder und ihre Familien brauchen in diesen schweren Zeiten jede Unterstützung und die Gewissheit, dass sie nicht alleine gelassen werden“, betont David Depenau. „Als führendes Familien-Ferienziel im Norden ist es uns eine echte Herzensangelegenheit, dieses großartige Engagement der Radlerinnen und Radler zu unterstützen und gezielt Hilfe dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Deswegen haben wir hier bereits im Vorjahr unterstützt“.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen nahm die Spende dankend entgegen: „Die Hanse-Tour Sonnenschein lebt von der Hilfsbereitschaft der Menschen und Unternehmen in unserer Region. Die großzügige Spende des Weissenhäuser Strands zeigt die tiefe regionale Verbundenheit und hilft direkt dabei, schwerkranken Kindern und ihren Familien ein Stück Lebensqualität und Hoffnung zu schenken. Ein herzliches Dankeschön für diesen wichtigen Beitrag“. Da die Teilnehmer sämtliche Organisations-, Verpflegungs- und Verwaltungskosten selbst tragen oder durch Sponsoren abdecken, fließen 100 Prozent der Spenden direkt in regionale Hilfsprojekte. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

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Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand