Start frei für das Drachenboot-Festival 2025 in Hongkong

Neun Tage voller Feststimmung vor der spektakulären Skyline des Victoria Harbour

Die Boote gleiten mit voller Wucht durchs Wasser, Trommeln hallen durch die Straßen und die Atmosphäre ist elektrisierend: Das Drachenboot-Festival in Hongkong kehrt 2025 in voller Pracht zurück. Jahr für Jahr begeistert dieses energiegeladene Großereignis Spitzenteams aus aller Welt und zählt zu den beliebtesten Sommerfestivals der Stadt.

Während die Rennen in ganz Hongkong stattfinden, steht in diesem Jahr besonders das Highlight-Event „Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Races“ im Fokus – organisiert vom Hong Kong Tourism Board (HKTB) gemeinsam mit der Hong Kong China Dragon Boat Association. Am 7. und 8. Juni 2025 wird der Wettbewerb vor der imposanten Kulisse des Victoria Harbour ausgetragen.

Die Ostpromenade von Tsim Sha Tsui verwandelt sich in ein pulsierendes Festivalzentrum. Über 190 Teams aus 12 Ländern und Regionen – darunter erstmals auch Teilnehmer aus Katar und Ägypten – werden sich in spannenden Wettkämpfen vor der atemberaubenden Skyline Hongkongs messen und tausende begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer anziehen.

Neun Tage und Nächte voller Feierlichkeiten vor dem Victoria Harbour

Zur Einstimmung auf das Drachenboot-Festival veranstaltet das HKTB vom 31. Mai bis 8. Juni ein neuntägiges Kultur- und Unterhaltungsprogramm entlang der Avenue of Stars. Täglich von 13:00 bis 22:00 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten vor der majestätischen Kulisse des Hafens.

Am Rennwochenende (7. und 8. Juni) weitet sich das Festival auf den Urban Council Centenary Garden aus. Dort können Zuschauer die spannenden Rennen auf großen Bildschirmen live verfolgen. Der von der San Miguel Brewery Hong Kong organisierte Biergarten bietet eine Auswahl an lokalen Bierspezialitäten. Ergänzt wird das Angebot durch spektakuläre Auftritte des weltbekannten Cirque du Soleil, die mit Flashmob-artigen Akrobatikshows für Staunen sorgen.

Ein Monat im Zeichen von Tradition, Handwerk und kultureller Vielfalt

Das Drachenboot-Festival wurde von der UNESCO in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Mit seinen tiefen kulturellen Wurzeln bildet es den idealen Rahmen für den ersten Hong Kong ICH (Intangible Cultural Heritage) Month – eine Eventreihe im Juni, die Besucher dazu einlädt, Hongkongs reiches Kulturerbe hautnah zu erleben.

Im Rahmen des ICH Month können Gäste an besonderen Thementouren teilnehmen, die traditionelles Handwerk wie die Herstellung von Bambusdämpfern und weitere immaterielle Kulturgüter in den Mittelpunkt stellen.

Die Anmeldung ist ab dem 9. Juni vor Ort im Visitor Centre des Hong Kong International Airport sowie im Visitor Centre Kowloon möglich. Weitere Informationen zum finden sich auf der Website des Hong Kong ICH Month 2025.

Ob adrenalingeladene Rennen, lebendige Kulturfeste oder traditionsreiche Handwerkskunst – Ende Mai und im Juni bietet Hongkong die perfekte Gelegenheit, das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart in einer einzigartigen Atmosphäre zu erleben.

Informationen rund um das Drachenboot-Festival 2025

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Hong Kong Tourism Board