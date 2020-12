Start-up-Investition während Corona: Deal ohne persönliches Treffen abgeschlossen

– advisoryteam® investiert in SideSleepTechnologies und steuert eine A-Series-Finanzierung im Jahr 2021 mit neuen klinischen Daten an.

Düsseldorf, 30.11.2020 – advisoryteam at3 GmbH hat in das niederländische Start-up SideSleepTechnologies BV investiert. Aufgrund von Corona-Beschränkungen haben sich die beteiligten Parteien auf beiden Seiten noch nie persönlich getroffen.

“Als Start-up-Investor sind wir es natürlich gewohnt, über digitale Kanäle wie Video-Chats zu kommunizieren. Bei Investitionsentscheidungen ist es jedoch selbst in unserer Branche ungewöhnlich, sich nicht mindestens einmal persönlich zu treffen – und das aus gutem Grund.” sagt Claus Boche, Gründer und CEO von advisoryteam®.

“advisoryteam® ist kein typischer, rein finanziell engagierter Investor. So arbeiten wir u.a. in Interimsmandaten innerhalb der Unternehmen, in die wir investieren. Daher sind die Persönlichkeiten der Gründer eines der wichtigsten Kriterien für unsere Anlageentscheidung, da wir die gleichen Werte und Überzeugungen teilen sollten – ebenso wie ein ähnliches Verständnis für das Geschäft. Tolle Ideen und Geschäftspläne sind oft nur die halbe Wahrheit: besonders das Gründerteam muss gut zusammenpassen “, fährt Claus Boche fort. “Trotz der widrigen Umstände und der räumlichen Distanz konnte uns Michiel Allessie, CEO und Gründer von SideSleepTechnologies, überzeugen.”

SideSleepTechnologies entwickelt das LEFT-Device, mit dem der Träger mit Hilfe ausgefeilter Algorithmen über das Unterbewusstsein trainiert wird vorwiegend auf der linken Seite zu schlafen, so dass sich der Magen unterhalb der Speiseröhre befindet. Warum? Der Magensäure wird es dadurch erschwert, sich nach oben zu bewegen, was nächtliche Symptome wie Sodbrennen (Reflux) lindert oder sogar ganz abstellt, so dass Schmerzen und Medikamentengabe reduziert werden können. Darüber hinaus wird das Krebsrisiko sowie die Spätfolgen durch langfristige Medikamenteneinnahme verringert. Mittelfristig können vom Gerät gesammelte Daten Einblicke in das Schlafverhalten geben und neue Lösungen für klinische Fragestellungen in diesem Bereich unterstützen.

“Wir glauben, dass Geräte wie LEFT die Lebensqualität durch nicht-invasive Technologie und Reduzierung des Medikamentenkonsums verbessern können. Dies wird nicht nur die Kosten im Gesundheitswesen senken, sondern auch die digitale Gesundheit im Bereich Schlafverhalten durch Datensätze unterstützen, die noch nie zuvor erstellt wurden “, sagt Michiel Allessie, Gründer von SideSleepTechnologies.

Über advisoryteam®

advisoryteam® ist ein Hybridunternehmen basierend auf den Säulen “Co-Founding” und “Consulting Services”. Als Team von Digitalisierungs-/IT- und Health-Experten hat advisoryteam® eine besondere Begeisterung für innovative, technologie- bzw. datengetriebene Produkte und Dienstleistungen. Außerdem glaubt das Unternehmen an den langfristigen Erfolg von Geschäftsmodellen, die das Leben für Menschen und ihre Umwelt einfacher, gesünder und nachhaltiger gestalten.

Der CoCoVestment-Ansatz von advisoryteam® liegt darin, Erfahrungen und Kompetenzen aus Produkt- sowie Projektgeschäft zu vereinen, und in eigene (Mit-)Gründungen sowie externe Beteiligungen nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit Wissen und Ressourcen zu investieren.

Dabei kann dies in Projektform, als mittelfristige Investition mit klarer Exit-Strategie, oder auch als langfristige Partnerschaft gestaltet sein.

advisoryteam® wurde 2019 gegründet und hat seitdem mehr als 16 Start-ups unterstützt und in 6 von ihnen investiert bzw. diese mitgegründet. Das aktuelle Portfolio umfasst Unternehmen wie Anuma, Core Elements, jommi, Meeting Buddy oder auch die Arbeitsgruppe APPROVE. Mehr Information: https://www.advisoryteam.de/

Über SideSleepTechnologies

SideSleepTechnologies BV ist ein Startup im Bereich der digitalen Gesundheit, das eine tragbare Technologie entwickelt hat, um Menschen unterbewusst zu trainieren, auf der richtigen Seite zu schlafen.

“Wir möchten, dass alle glücklich, gesund und produktiv sind. Und wir glauben, dass guter Schlaf Ihnen hilft, gut und gesund zu leben und die beste Version von sich selbst zu sein. Aus diesem Grund entwickeln wir Wearables, die forschungsbasiert, erschwinglich, benutzerfreundlich und nicht invasiv sind. ”

