Startschuss für gemeinsame cloudbasierte Handwerkersoftware für das Bauhauptgewerbe

Kooperation von openHandwerk und BRZ Deutschland GmbH bietet Handwerksbetrieben aus dem Bauhauptgewerbe die smarte cloudbasierte und integrierte Lösung zur erfolgreichen Steuerung ihres Handwerksbetriebs

Berlin, Nürnberg 12. Januar 2021 – Pünktlich zur BAU ONLINE 2021 geben das Berliner Start-up openHandwerk und BRZ Deutschland ihre Kooperation bekannt. Dadurch profitieren Handwerker und kleine Baubetriebe aus dem Bauhauptgewerbe ab sofort von einer cloudbasierten Komplettlösung bestehend aus Software und Services, die punktgenau auf die Bedürfnisse von Handwerksbetrieben zugeschnitten ist.

“Wir organisieren Bauunternehmen”, so Ronny Straube, Leitung der Kundenberatung und Mitglied der Geschäftsleitung bei BRZ Deutschland. “Im Rahmen unserer Strategie haben wir für unsere innovative Cloud-Plattform BRZ 365 eine Lösung für Handwerksbetriebe des Bauhauptgewerbes gesucht, die diesen ermöglicht, ortsunabhängig, mobil und skalierbar ihre Angebote und Aufträge effizient zu erledigen. Handwerksbetriebe brauchen den Rücken frei für ihr Kerngeschäft beim Kunden und auf der Baustelle. BRZ bietet seit Jahren sehr erfolgreich kaufmännische Outsourcing-Services an. Diese kombinieren und integrieren wir nun mit der technischen Lösung von openHandwerk. Zudem liefern wir den Support. Ein Rundum-Sorglos-Paket also!”

Martin Urbanek, Geschäftsführer von openHandwerk ergänzt: “Die Kooperation von BRZ und openHandwerk ist ein echter Mehrwert für Handwerksbetriebe des Bauhauptgewerbes. Gemeinsam stehen wir für smarte und flexible Lösungen, die nur ein Ziel haben: das Bauhandwerk noch erfolgreicher zu machen. Wie einfach und smart das geht, kann man übrigens gleich mit einer kostenfreien Demoversion über unsere Webseite ausprobieren. Einfach kostenfreien Account unter BRZ365.openhandwerk.de anlegen und starten.”

Über BRZ Deutschland GmbH

BRZ Deutschland GmbH ist Spezialist für Organisation und Bauinformatik. Mit Organisationsberatung, einer innovativen ERP-Bausoftware-Plattform, Outsourcing-Services sowie Schulungsangeboten unterstützt BRZ die Betriebe der Bauwirtschaft dabei, Prozesse zu digitalisieren sowie kostensparend und effizient zu organisieren. Im Fokus steht dabei, Bauprojekte und Unternehmen erfolgreich und sicher zu steuern. Dabei setzt BRZ auf modernste Cloudtechnologie sowie effizientes Cloudmanagement. Mit innovativen skalierbaren wie erprobten Eigenentwicklungen und Partnerlösungen liefert BRZ punktgenaue Antworten auf die Herausforderungen der Baubetriebe. Das sorgt für Kostensenkung und -flexibilisierung, strukturierte und erfolgreiche Akquisition, sichere Unternehmens- und Projektsteuerung, ausreichende Liquidität und gute Ratingergebnisse.

Tief eingebunden in eine Bauunternehmensgruppe, reichen die unternehmerischen Wurzeln von BRZ im Baugewerbe bis ins Jahr 1812 zurück. Heute betreuen rund 650 Mitarbeiter mehr als 13.000 zufriedene Kunden. Geführt wird BRZ von einem Leitungsteam aus Bau-, IT- und Organisationsspezialisten. Damit steht BRZ für hohe Kundenorientierung, Beratungskompetenz, Innovation und agiles Mindset.

Mehr über BRZ finden Sie online unter www.brz.eu

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Datenbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

Weitere Informationen unter www.openhandwerk.de

