Startup-PR: Wie Gründer ihre Wachstumsphase absichern

HAGENLOCHER PR begleitet Startups dabei, über ein Gründungs-Storytelling ein belastbares Kommunikationssystem für die Skalierungsphase zu entwickeln.

Viele Startups überzeugen mit einer starken Gründungsgeschichte. Doch genau dort, wo das Wachstum beginnt, verlieren sie oft an Fahrt: in der Kommunikation. Die Kommunikationsagentur HAGENLOCHER PR aus Singen hat dafür ein Modell entwickelt. Es hilft Gründenden, aus dem anfänglichen Storytelling ein tragfähiges Kommunikationssystem für die Startup-PR in der Skalierungsphase zu machen – mit klaren Botschaften für Investor:innen, Medien, Mitarbeitende und Kund:innen.

Wenn die Gründungsgeschichte allein nicht mehr trägt

In der Frühphase reicht oft die persönliche Story: Warum wurde das Unternehmen gegründet, welches Problem löst es? Sobald ein Startup wächst, reicht dieses Storytelling nicht mehr aus. Neue Stakeholder kommen hinzu, die Kommunikation wird komplexer – und viele junge Unternehmen verlieren laut HAGENLOCHER PR genau an dieser Stelle an Momentum, weil ihre Kommunikation der Startup-PR nicht mitwächst.

Vier Phasen zum skalierbaren Kommunikationssystem

HAGENLOCHER PR begleitet Startups entlang eines vierstufigen Modells:

– Analyse der Zielgruppen und des Wettbewerbs,

– Entwicklung einer Kommunikationsstrategie mit klaren Kernbotschaften,

– Umsetzung über Pressearbeit, Content und Social Media sowie

– eine laufende Evaluation der Ergebnisse.

So entsteht aus punktueller PR ein System für Startup-PR, das mit dem Unternehmen mitwächst. „Viele Gründendekommunizieren intuitiv gut – aber ad hoc. Wer jedoch skaliert, muss auch kommunikativ hochskalieren können. Das beginnt mit einer klaren Strategie und hört bei der Frage auf, wer im Team welche Botschaft wann sendet“, erklärt Holger Hagenlocher, Inhaber von HAGENLOCHER PR.

Die Agentur unterstützt Gründende und Scale-ups unter anderem bei Positionierung, Pressearbeit, Content-Strategie und Founder-Kommunikation – von der ersten Pressemitteilung bis zur etablierten Marke. Interessierte Startups können ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren.

Kontakt über: https://hagenlocher-pr.de/startup-kommunikation/

Über HAGENLOCHER PR

HAGENLOCHER PR ist eine Kommunikationsagentur mit Sitz in Singen am Hohentwiel. Sie unterstützt Unternehmen, Startups, Institutionen und Vereine bei strategischer Unternehmenskommunikation, Pressearbeit, Employer Branding und Krisenkommunikation.

Im Mittelpunkt steht eine authentische, zielgruppengerechte und kanaloptimierte Kommunikation, die Vertrauen schafft und Sichtbarkeit erhöht.

HAGENLOCHER PR ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar. Die Agentur ist spezialisiert auf strategische Public Relations, Unternehmenskommunikation und Marketing – mit dem Anspruch, Botschaften glaubwürdig, effizient und nachhaltig an relevante Zielgruppen zu vermitteln.

Das Leistungsportfolio umfasst strategische Unternehmenskommunikation, Presse- und Medienarbeit, digitale und crossmediale Kommunikation, Krisenkommunikation, Reputationsmanagement, Arbeitgeberkommunikation sowie Influencer- und Blogger-Relations.

Mit einem klaren „Digital First“-Ansatz entwickelt HAGENLOCHER PR kanaloptimierte Kommunikationslösungen, die messbare Ergebnisse liefern. Transparenz, Authentizität und strategische Weitsicht bilden dabei die Grundpfeiler der Arbeit. Der Leitsatz der Agentur: „Tue Gutes und rede darüber – zielgruppengerecht und kanaloptimiert.“

Die Mission von HAGENLOCHER PR ist es, durch authentische, strategische und nachhaltige Kommunikation Vertrauen bei Medien, Stakeholdern und der Öffentlichkeit aufzubauen und die Reputation von Unternehmen, Institutionen und Vereinen langfristig zu sichern.

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HAGENLOCHER PR – Kommunikationsagentur

Holger Hagenlocher

Bühlstr. 2

78224 Singen

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