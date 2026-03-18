State of the Cloud Report: Cloud entwickelt sich vom Kostenfaktor zum Werttreiber

Unternehmen setzen weiterhin auf Hybrid-Umgebungen (73 %) und Multi-Cloud (88 %)

Hamburg, 18. März 2026 – Flexera, Anbieter von SaaS-Managementlösungen für Cloud und hybride IT-Infrastrukturen, hat den 2026 State of the Cloud Report veröffentlicht. Die weltweite Befragung von mehr als 750 IT-Verantwortlichen zeichnet ein aktuelles Bild der Cloud-Nutzung in Zeiten steigender Kosten, wachsender Komplexität und der Debatte um digitale Souveränität.

Dabei zeigt sich, dass die Cloud in eine neue Phase eintritt. Unternehmen bewerten Cloud-Investitionen zunehmend nach Geschäftswert statt nach reinen Kosteneinsparungen und nutzen dafür Kennzahlen wie Unit Economics (Kosten pro Service). 63 % verfügen bereits über ein FinOps-Team und 64 % messen den Erfolg am Nutzen für die Fachbereiche und am erzielten ROI. Gleichzeitig stärken viele Organisationen Governance und zentrale Steuerung. 71 % betreiben inzwischen ein Cloud Center of Excellence (CCOE), unterstützt von Teams aus FinOps und Software Asset Management (SAM).

„Die Cloud erreicht eine neue Reifestufe, und Unternehmen gewinnen zunehmend einen besseren Überblick über ihre Technologien und Kosten“, sagt Brian Shannon, Chief Technology Officer bei Flexera. „Sie dient längst nicht mehr nur der Kostensenkung, sondern bildet heute die Grundlage für Wachstum und Innovation. Um diesen Wandel zu steuern, müssen FinOps, IT-Asset-Management und Governance eng zusammenarbeiten. Vor allem da KI die Kostenstrukturen, Risiken und Anforderungen an die zentrale Kontrolle grundlegend verändert.“

Der Wandel vom Kostenfaktor zum Werttreiber zeigt, dass die Cloud längst mehr ist als reine Infrastruktur. Die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud und zurück (Cloud Repatriation), SaaS-Wachstum sowie der KI-Boom erhöhen die Komplexität moderner IT-Landschaften. Hybrid-Cloud bleibt dabei das dominierende Modell: 73 % der Unternehmen kombinieren Public und Private Cloud, drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Auch Multi-Cloud, also der parallele Einsatz mehrerer Anbieter, nimmt weiter zu und liegt inzwischen bei 88 %. Nur 14 % der befragten Organisationen setzen hingegen ausschließlich auf Public Clouds und verzichten vollständig auf eigene Infrastruktur.

Hinter dieser Entwicklung steht jedoch nicht zwingend eine bewusst geplante Strategie. Viele Unternehmen sind im Laufe der Zeit durch Fusionen und Übernahmen, gewachsene Anwendungslandschaften, SaaS-Verbreitung oder organisatorische Silos in komplexe Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen hineingewachsen. In anderen Fällen dient die Kombination verschiedener Cloud-Modelle gezielt dazu, Workloads je nach Anforderungen optimal zu platzieren.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

– Steigende Kosten und unnötige Ausgaben

Trotz neuem Fokus bleibt das Management der Cloud-Kosten für viele Unternehmen die größte Herausforderung (85 %). Bei 16 % der Unternehmen bewegen sich die monatlichen Ausgaben für Public Cloud-Services zwischen 200.001 und 500.000 US-Dollar. Die Kosten hängen dabei stark von der Unternehmensgröße ab: Im Mittelstand zahlen 69 % der Unternehmen weniger als 50.000 US-Dollar pro Monat für die Cloud. Nach fünf Jahren Abwärtstrend ist zudem der Anteil verschwendeter Cloud-Ausgaben wieder leicht gestiegen: Fast ein Drittel (29 %) der Investitionen liefert damit keinen messbaren Nutzen.

– KI im Realitätscheck

Künstliche Intelligenz ist von der Experimentierphase in den operativen Einsatz übergegangen: 81 % der Unternehmen nutzen generative KI. Allerdings liegt der Fokus nun stärker auf der sicheren und zuverlässigen Skalierung. Mehr als die Hälfte der Befragten sorgt sich bei KI-Projekten in der Cloud um Sicherheits- und Compliance-Risiken (53 %). Die Qualität der Trainingsdaten (40 %) bereitet ebenfalls Kopfzerbrechen. Gezielte Governance-Strukturen sollen vor allem großen Unternehmen helfen: In 47 % der Fälle gibt es dort dedizierte Verantwortliche oder Teams für die KI-Steuerung.

– Azure in Europa vor AWS

Die großen Public Cloud-Anbieter dominieren weiterhin den Markt. Amazon Web Services (83 %) und Microsoft Azure (79 %) liegen bei den aktiv betriebenen Workloads nahezu gleichauf. Google Cloud folgt mit deutlichem Abstand (48 %) und auch Oracle Cloud Infrastructure (29 %) sowie IBM Cloud (18 %) spielen eine vergleichsweise kleinere Rolle. In Europa liegt Azure mit 80 % klar vorn, gefolgt von AWS mit 75 %. Insgesamt bleibt der Markt damit klar in der Hand weniger großer Hyperscaler.

– MSP im Wandel

Managed Service Provider (MSP) bleiben wichtige Partner im Cloud-Betrieb, richten ihr Angebot jedoch neu aus. Schwerpunkte liegen aktuell auf Services rund um Cloud-Security und Compliance (65 %), SaaS-Management (55 %) sowie KI-Beratung und -Strategie (44 %). Gerade im Bereich KI planen viele Anbieter zudem, ihr Angebot zu erweitern (49 %). Gleichzeitig ist die Abhängigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen von MSPs von 48 % auf 39 % gesunken, vermutlich aufgrund von Budgetbeschränkungen.

– Europa bei Nachhaltigkeit vorn

EU-Vorgaben rund um die CSRD wurden in den vergangenen Jahren teilweise gelockert, was den weltweiten Rückgang von Nachhaltigkeitsinitiativen erklären könnte. 2024 verfügten noch 48 % der Unternehmen über ein definiertes Nachhaltigkeitsprogramm einschließlich CO2-Bilanzierung, im vergangenen Jahr fiel der Anteil deutlich auf 36 %. Aktuell ist er wieder leicht auf 38 % gestiegen. Europa bildet hier eine Ausnahme: Dort verstärkten Unternehmen ihre Initiativen sogar – von 43 % im Vorjahr auf 47 %. Das legt nahe, dass das Thema in Europa bereits tiefer institutionell verankert ist.

Der vollständige Flexera 2026 State of the Cloud Report mit ausführlichen Grafiken steht zum Download bereit. Die Umfrageergebnisse stehen unter der Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz zur Verfügung und können unter Quellenangabe (Flexera) verwendet und weitergeben werden. Bei speziellen Pressefragen wenden Sie sich bitte an flexera@lucyturpin.com.

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen dabei, den Wert ihrer Technologie transparent zu machen und gezielt zu steigern. Dazu zählen auch die steigenden Kosten und Risiken durch den Einsatz von KI. Kunden können so jährlich Milliarden an unnötigen IT-Ausgaben einsparen.

Die Flexera One Plattform schafft ganzheitliche Transparenz: Sie zeigt Unternehmen, welche Technologien im Einsatz sind, wie sie genutzt werden, welche Kosten sie verursachen und wo Risiken bestehen. Dadurch gewinnen IT-Teams die Kontrolle über zunehmend komplexe IT-Landschaften – egal ob Cloud, SaaS oder On-Premises.

Flexera setzt Maßstäbe bei der Zusammenführung von IT-Asset-Management, FinOps und SaaS-Management. Grundlage dafür sind hochpräzise Daten aus Technopedia, der firmeneigenen Referenzdatenbank für Technologie-Assets. Ergänzt werden sie durch intelligente, KI-gestützte Automatisierung. Weltweit setzen tausende Unternehmen auf Flexera One und Technopedia.

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