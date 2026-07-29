State of the Internet Report 2026 von Censys: Untersuchung zu Sicherheitsrisiken bei KI-Infrastrukturen und industriellen Steuerungssystemen

Im jährlichen State of the Internet Report analysiert Censys, Experte für Internet Intelligence, Attack Surface Management und Threat Hunting, die Entwicklung des öffentlichen Internets sowie weltweite Bedrohungen und Sicherheitslücken. Der diesjährige Forschungsbericht beleuchtet insbesondere die Folgen des rasanten Wachstums von mit dem Internet verbundenen IT-Infrastrukturen und aktuelle Trends bei vernetzten industriellen Steuerungssystemen.

Die Zahl der öffentlich zugänglichen KI- und LLM-Tools ist in den letzten neun Monaten um über 60 % angestiegen. Mit der zunehmenden Verbreitung neuer Technologien und Infrastrukturen entstehen zugleich neue Sicherheitsrisiken und Bedrohungen. Die Daten von Censys zeigen, dass die KI- und LLM-Tools mit dem höchsten Risiko auch zu den am schnellsten wachsenden gehören.

Der Forschungsbericht dokumentiert außerdem, dass die weltweite Verteilung von im Internet exponierten industriellen Steuerungssystemen (Industrial Control Systems, ICS) angestiegen ist. 2024 waren es noch 129.000, Anfang 2026 durchschnittlich 138.000 einzelne Hosts, auf denen ICS-Dienste und -Tools im Internet exponiert betrieben wurden.

Der vollständige Forschungsbericht erscheint im Herbst 2026. Einen ersten Einblick in die Ergebnisse erhalten Sie bereits vorab hier: https://censys.com/blog/state-of-the-internet-2026-preview/

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

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