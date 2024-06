Steelmonks übertrifft Erwartungen

Über 1.200 Schlüsselanhänger wurden an Veteranen verschenkt

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde am 15. Juni ein nationaler Veteranentag ausgerichtet. Anlässlich dieses bedeutsamen Ereignisses hat sich die Firma Steelmonks etwas Besonderes einfallen lassen, um ihre Wertschätzung für die tapferen Männer und Frauen der Bundeswehr zu zeigen.

Ursprünglich plante Steelmonks, 500 hochwertige, polierte und personalisierbare Edelstahl-Schlüsselanhänger an aktive Mitglieder der Bundeswehr und Veteranen zu verschenken. Die Aktion fand jedoch so großen Anklang, dass letztlich über 1.200 Anhänger verteilt wurden. Diese beeindruckende Resonanz zeigt die Wertschätzung und Dankbarkeit der Gesellschaft gegenüber den Veteranen und aktuellen Soldaten.

Die überwältigende Nachfrage und die positiven Rückmeldungen haben uns sehr gefreut“, sagte Jakob von Steelmonks. „Es war eine richtig tolle Aktion“.

Steelmonks bedankt sich bei allen, die daran teilgenommen haben, und möchte auch in Zukunft ähnliche Initiativen unterstützen.

Steelmonks wurde 2020 von den Brüdern Luis und Jakob gegründet. Inspiriert von den Möglichkeiten moderner Technologien und den einzigartigen Ideen unserer Kunden, haben wir uns schnell von einem kleinen Familienbetrieb zu einer professionellen Firma entwickelt. Unser Motto „Inspired by life“ treibt uns an, die Welt durch individuelle Dekoration zu verschönern und die Wünsche unserer Kunden umzusetzen. Wir haben uns auch durch die schwierige Erfahrung einer Flutkatastrophe nicht unterkriegen lassen, stattdessen haben wir die Gelegenheit genutzt uns zu verbessern und zu vergrößern. Unsere tollen neuen Kollegen in unseren modernen, neuen Produktion sind der Beweis dafür. Das Abenteuer geht weiter und wir freuen uns auf alles was noch kommt.

