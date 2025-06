Stefan Joost ist neuer Channel Manager DACH & Eastern Europe bei Claroty

NIS2 und verschärfte Sicherheitslage Treiber für die Nachfrage im Bereich CPS-Security

Stefan Joost ist neuer Channel Manager für DACH und Eastern Europe bei Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS). Sein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung und Umsetzung einer Fokus-Partner-Strategie, in deren Rahmen er Top-Partner identifizieren und ein entsprechendes Netzwerk aufbauen wird. In dieser Position folgt er auf Ismayil Basusta, der innerhalb des Unternehmens andere Aufgaben übernimmt.

Stefan Joost ist seit 2012 im Cybersecurity-Channel tätig und hat dabei das komplette Spektrum von der IT- bis hin zur OT-Sicherheit kennengelernt und weiß somit um die spezifischen Eigenheiten und die verschiedenen Anforderungen in den unterschiedlichen Bereichen. Seine Stationen umfassten dabei unter anderem CyberArk, SailPoint und Illusive Networks. Zuletzt hatte er in verschiedenen Rollen bei Nozomi Networks den Channel in der Region aufgebaut.

„Immer mehr Unternehmen erkennen aufgrund der verschärften aktuellen Sicherheitslage und gesetzlicher Vorgaben wie der NIS2 einen akuten Handlungsbedarf“, erklärt Joost. „Dies treibt die Nachfrage nach intelligenten Sicherheitslösungen für cyber-physische Systeme weiter an und hilft uns, das nächste Kapitel unserer Unternehmensgeschichte zu schreiben. Wir suchen deshalb Partner, die mit uns die nächsten Schritte unseres Wachstums gehen wollen.“ In diesem Zusammenhang hat Claroty zuletzt sein Channel-Commitment unterstrichen und mit ectacom einen weiteren Distributor für die Region gewonnen.

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

