Stehtische und Brückentische in edlem Design für Events

Die neuen Highlights in Sachen Stehtische und Klapptische sind Brückentische, klappbar, stapelbar, platzsparend, vielseitig einsetzbar und im Trend.

Der perfekte Alleskönner bietet für Feiern, Feste, Messen, Events und vieles mehr ein schickes und gekonntes Auftreten.

Werden diese wunderbar designten Klapptische mit den dazugehörenden Sitzbänken kombiniert, wird die Aufmerksamkeit der Besucher erreicht.

In vielen Farben erhältlich und kombinierbar versprechen diese Stehtische und Brückentische ein passendes Outfit für das gesamte Ambiente vieler

Events.

Hochzeiten, Familienfeiern und andere Zusammenkünfte, wo viele Menschen Platz zum Essen und Sitzen benötigen werden mit den Brückentischen zu einem besonderen Ereignis.

Gekonnt in Szene gesetzt vermittelt die Kombinationen aus Bänken und Stehtischen wohnliche Eigenschaften und die Party wird zu einem unvergesslichen Moment.

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten sei es als Tresenstand, Messemöbel, für die moderne Gastronomie oder für Ausstellungen ergänzen die Brückentische und Stehtische Ihr Projekt.

Da die Stehtische, Klapptische und Brückentische in vielen Varianten, Höhen, Breiten und Dekoren erhältlich sind, findet jeder eine passende Sitz- und Stehgelegenheit.

Moderne Materialien, die wetter- und witterungsfest sind machen die Brücken, Stehtische und Klapptische gerade für Outdoor Aktivitäten äußerst interessant, wer feiert nicht am Liebsten draußen bei wunderbarem Wetter. Feuchtigkeit macht ihnen nichts aus.

Ein absoluter Hingucker der ein edles Ambiente erzeugt und den Gästen einen angenehmen und stilvollen Aufenthalt bietet.

Hochqualitativ und hochwertige Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen jahrelangen Einsatz.

Für sämtliche Veranstaltungen ist man mit diesen Designermöbeln auf jeden Fall Bestens vorbereitet und setzt die Gastgeber in ein besonderes

Licht.

Eine Variationsmöglichkeit bietet sich mit Barhockern, die anstelle von Bänken zu den Brückentischen kombiniert werden.

Das angenehme Sitzen wird durch Fußstangen abgerundet.

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events.

