Steigende Energiekosten verhindern Zukunftsinvestitionen im Mittelstand

Büroflächen in CONTORA Office Solutions Centern sorgen für Planungssicherheit

M Ü N C H E N . Der Gaspreis in Deutschland hat sich seit dem ersten Quartal 2021 vervierfacht – der Börsenstrompreis stieg 2021 innerhalb von zwölf Monaten um 315 Prozent. Der Präsident der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, konstatiert, dass die hohen Strom- und Gaspreise bei einem Drittel der Unternehmen die finanziellen Spielräume für notwendige Zukunftsinvestitionen bereits merkbar einschränken. „Büroflächen in CONTORA Office Solutions Centern bieten den Unternehmen Planungs- und Kalkulationssicherheit, weil die pauschalierten Mietpreise langfristig festgeschrieben sind und Nebenkosten inkludieren“, stellen Helmut Arend und Lars Henckel, Vorstände der CONTORA Unternehmensgruppe mit Sitz in München, fest.

„CONTORA Office Solutions Center stehen für hochwertige und flexible Bürolösungen für Unternehmen, Gründer und Selbstständige mittlerweile an zehn Standorten in sechs deutschen Metropolen. Unsere Kunden erwartet ein eindrucksvolles Ambiente, das sich durch erstklassige Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt“, erklärt Lars Henckel. „Zugleich bieten unsere Angebote für die Unternehmen aber auch Planungs- und Kalkulationssicherheit. Die Kunden mieten ihre benötigten Flächen zu Festpreisen an. Preiserhöhungen zum Beispiel für Strom und Heizenergie gehen dadurch im Vertragszeitraum nicht zu ihren Lasten, sondern sind fest fixiert“, erläutert der Unternehmer in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung.

„Finanzielle Planungssicherheit ist existenziell und sichert den Unternehmen dringend benötigte Handlungsräume“

„Finanzielle Planungssicherheit ist im Mittelstand und insbesondere für junge und innovative Unternehmen existenziell und sichert den Unternehmen dringend benötigte Handlungsräume zum Beispiel für Neu- und Erweiterungsinvestitionen“, stellt auch Helmut Arend fest. Die massive Energiepreiserhöhung habe viele Unternehmen in ihrer Höhe doch unerwartet getroffen und sorgten nunmehr in der lang- und mittelfristigen Planung für negative Entwicklungstendenzen. „Geld kann nur immer einmal ausgegeben werden. Wenn die Kosten für Energie steigen, muss an anderer Stelle das Budget angepasst werden.“ Die Nutzung von Flächen in den CONTORA Office Solutions Centern könne diese unvorhersehbaren Spitzen und Budgetschwankungen auffangen und somit für mehr Sicherheit in der unternehmerischen Finanzplanung sorgen.

„Energiepreisschwankungen gehen auch zu Lasten der Umwelt – CONTORA verspricht Nachhaltigkeit auch in schwierigen Zeiten“

„Sparmaßnahmen in Unternehmen sorgen oftmals dafür, dass auch Kosten in Frage gestellt, die zum Beispiel durch umweltschonende und nachhaltige freiwillige Maßnahmen entstehen“, weiß Lars Henckel zu berichten. In den CONTORA Office Solutions Centern setzt man nicht nur auf Nachhaltigkeit durch die sorgsame Standortauswahl und die Nutzung von Bürogebäuden, die höchsten Umweltstandards entsprechen. Auch Energie wird durchweg z.B. als Ökostrom bezogen. „Nachhaltigkeit ist für uns keine Floskel, sondern unternehmerische Verantwortung und Selbstverständnis“, führt Henckel abschließend aus. „Wer bei uns seine Büroflächen mietet, kann sich also darauf verlassen, dass wir auch künftig unseren Maßstäben und Standard treu bleiben und den Begriff „GreenOffice“ weiterhin mit Leben füllen.“

Über CONTORA Office Solutions:

Die CONTORA Unternehmensgruppe bietet Unternehmen deutschlandweit die qualitativ hochwertigsten Bürolösungen in den besten Lagen und Immobilien Deutschlands, an den Top-Adressen in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf. Kunden erwartet ein einzigartiges Ambiente, das sich durch hochwertigste Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt. Ein persönlicher Concierge-Service sorgt darüber hinaus für die Erfüllung auch der außergewöhnlichsten Wünsche. Diese beispiellose Qualität in allen Details ist Ausdruck des Besonderen in einem CONTORA Office Solutions Center und setzt damit komplett neue Maßstäbe bei der Erschaffung individueller Arbeitsbereiche.

Dabei ist jedes CONTORA Office Solutions Center anders ausgestattet, jedoch immer außergewöhnlich und exklusiv, und somit unverwechselbar. Alle Office Center verbindet jedoch das warme, komfortable Arbeitsumfeld, in dem Kunden sich bestens aufgehoben fühlen und vom Servicepersonal umfänglich umsorgt werden. So werden die Menschen inspiriert und das Arbeiten in einem CONTORA Office Solutions Center eine ganz neue Erfahrung, als Basis für den geschäftlichen Erfolg.

CONTORA Office Solutions funktioniert grundsätzlich wie ein Hotel. Nur ein Anruf und ein exklusiv eingerichtetes Büro in einer herausragenden Immobilie steht kurzfristig für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder länger zur Verfügung. Selbstverständlich provisionsfrei. Und der exzellente und persönliche Service eines professionellen Sekretariats kann von der ersten Minute an genutzt werden. Dabei entfällt das Risiko langfristiger Mietverträge und die Hürde hoher Investitionen.

CONTORA Office Solutions Center bieten:

– Exklusive Büros, vom Chefbüro bis zum Teambüro, in den besten Lagen.

– Flexible Vertragsgestaltung: Expandieren oder reduzieren, so wie es die Marktsituation erfordert.

– Virtuelle Bürolösungen. Profitieren Sie von einer erstklassigen Geschäftsadresse und einem professionellen Sekretariat, das eingehende Anrufe in Ihrem Firmennamen entgegennimmt. Nutzen Sie alle Dienstleistungen flexibel, ohne ein Büro fest anzumieten.

– Konferenz- und Besprechungsräume ab einer Stunde. VertraUlrichche Meetings in hochwertigstem Ambiente. Full HD Videokonferenzen mit modernster Technik.

– Sekretariatsleistungen: Persönlicher und freundlicher Service durch kompetente Mitarbeiter vor Ort.

– Telefonservices: Entgegennahme von Anrufen im Firmennamen. Bestellannahme. Informationsdienste. Terminvereinbarungen. Help-Desk. Reklamationsannahme.

