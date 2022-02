Steinreich

Schieferornamente made by Dachdecker

Während viele rheinische Traditionen wie der klassische Kölner Karneval in diesem Jahr ausfallen müssen, trafen sich beim von der Handwerkskammer zu Köln angebotenen traditionellen Schiefer-Ornament-Kurs endlich wieder 13 Dachhandwerker, um die Kunst der kleinen Steine zu erproben. Angeleitet von DDM Mike Lindner, seines Zeichens Leiter der Meisterschule für Dachdecker sowie den altbewährten und erfahrenen Dozenten DDM Uwe Bierbaum und Martin Lorenz, machte in diesem Jahr Christoph Bolz, Dozent am MeisterCampus der Handwerkskammer zu Köln, das Kölner „O-Team“ komplett.

Mit dem bereits im Jahr 2020 veränderten Konzept des Schiefer-Ornament-Kurses ging es auch in diesem Jahr an den Start: Im Fokus eine praxisnahe Theorie, die den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, auch alltagsübliche Ornamente eigenständig zu planen und umzusetzen. Um innerhalb der Kurseinheit von fünf Tagen auch das eigene Ornament vollständig abzuschließen, wurde die Maximalgröße der Kunstwerke aus kleinen Steinen begrenzt.

Zu den wichtigsten Arbeitsschritten in der Vorbereitung gehört nach Auswahl eines passenden Motives die Erstellung der Vorlagen. Auch diesem elementaren Schritt wurde in der theoretischen Vorbereitung viel Aufmerksamkeit geschenkt. Zwar wurden die Vorlagen für die ausgesuchten Motive schon im Vorfeld des Kurses erstellt, jedoch mussten die Teilnehmenden diese nochmals anfertigen. Denn für die Erstellung eines Ornamentes sind immer zwei identische Musterbögen notwendig.

Martin Lorenz und DDM Uwe Bierbaum teilten wie gewohnt ihre theoretischen und handwerklichen Erfahrungen rund um Schieferornamente mit den interessierten Teilnehmenden. Schwerpunkte der theoretischen Weiterbildung waren neben wichtigen Aspekten der Motivsuche auch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Vorlagenherstellung sowie die Kalkulation und die dafür notwendige Ermittlung der Zeitwerte. Immerhin sollen die Kursteilnehmenden nach Abschluss in der Lage sein, einem interessierten Kunden ein passendes Angebot zu erstellen.

In den verbliebenen Kurstagen entstanden aus den groben Vorlagen ansehnliche Kunststücke aus kleinen und großen Schiefersteinen. Ein Großteil des notwendigen Farbschiefers lieferte wie in den Jahren zuvor die Primero-Schiefer GmbH, Wipperfürth. Immer wieder wurden die Handwerkskünstler:innen von den Dozenten bei kniffligen Fragen der Umsetzung unterstützt. So konnten bis zum Ende der Woche alle Ornamente fertiggestellt und teilweise zusätzlich mit Schieferöl, Farbe oder Gravuren akzentuiert werden.

Nach dem großen Finale am Freitag geht es ans gemeinsame „Einpacken“. Denn die Ornamente werden direkt in das eigene Firmenfahrzeug oder auf den mitgebrachten Hänger verstaut, um sie mit nach Hause zu nehmen. Kurz davor werden die „Meister-Werke“ noch professionell abgelichtet und ein Erinnerungsfoto geschossen. Insgesamt elf Ornamente entstanden bei dem diesjährigen Kurs. Stolz und steinreich traten die Ornament-Macher:innen abschließend den Heimweg an.

Primero-Schiefer GmbH ist ein bundesweit tätiger Anbieter von Schiefer und Schiefersystemen für Dach, Wand, Boden und Fassade. Das Programm umfasst neben der rationellen Befestigungsmethode PRIMERO-FIXX® das variabel einsetzbare Schieferformat PRIMERO-Unigenial. Darüber hinaus bietet der Schieferspezialist den bewährten Naturstein objektbezogen gefertigt als Formsteine oder Plattenware für den Innen- und Außenbereich an.

Firmenkontakt

Primero-Schiefer GmbH

Mario Müller

Neeskotten 5

51688 Wipperfürth

02267 8725400

02267 87254029

info@primero-schiefer.de

http://www.primero-schiefer.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

02212789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Primero/Sven-Erik Tornow