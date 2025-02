STELLENANGEBOTE PSYCHIATRIE – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Unzufrieden in Ihrem aktuellen Job? Das muss nicht sein! Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Nutzen Sie sie sinnvoll! Entdecken Sie bei uns eine Anstellung, die nicht nur Ihre beruflichen Ziele erfüllt, sondern auch Raum für Ihre persönliche Weiterentwicklung lässt.

Wir, das Klinikum am Weissenhof, bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in der Psychiatrie: mit erstklassigen Arbeitsbedingungen und spannenden Perspektiven. Dazu gehören unter anderem umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie optimale Rahmenbedingungen, um Beruf und Familie harmonisch miteinander zu verbinden.

Mehr über uns und unser Angebot finden Sie auf unserer Karriereseite unter www.mein-weissenhof.de

Das Wichtigste haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst:

Wer wir sind

Wir sind das Klinikum am Weissenhof, eine zukunftsorientierte psychiatrische Fachklinik mit sieben Standorten in der Region Heilbronn-Franken. Unsere Schwerpunkte umfassen die Allgemeine Psychiatrie, Alterspsychiatrie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatische Medizin und Suchttherapie.

Mit einem starken Team aus rund 1.850 Mitarbeiterinnen versorgen wir jährlich etwa 17.000 Patientinnen stationär, teilstationär, ambulant und stationsäquivalent (StäB). Unsere Standorte in Weinsberg, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Künzelsau, Brackenheim, Winnenden und Ludwigsburg gewährleisten eine wohnortnahe Betreuung.

Was wir bieten

Egal ob Sie im ärztlichen, psychologischen, pflegerischen oder therapeutischen Bereich arbeiten – bei uns finden Sie einen Arbeitsplatz, der Ihren Vorstellungen entspricht. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten: Wir ermöglichen Jobsharing und bieten Ihnen Modelle, die zu Ihrem Lebensstil passen. Familienfreundlichkeit wird bei uns ganz groß geschrieben: Eine betriebseigene Kinderbetreuung unterstützt Sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Neben einer guten Bezahlung bieten wir betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement-Leistungen und Extras wie ein Jobticket. Außerdem fördern wir Ihre Karriereentwicklung: Unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme eröffnen Ihnen zahlreiche Perspektiven für Ihren beruflichen Weg.

Was uns wichtig ist

Bei uns stehen Qualität und Offenheit an erster Stelle – das beweisen unsere wiederholten Auszeichnungen im KTQ-Zertifizierungsverfahren. Unser Ziel ist es, dass unsere Mitarbeitenden sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch langfristig gerne bei uns arbeiten.

Dafür setzen wir auf eine gezielte, familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik, die uns seit 2019 das Siegel „audit berufundfamilie“ eingebracht hat. Mehrfach wurde unser Klinikum bereits als „Great Place to Work“ prämiert – ein Erfolg, der auf unserer mitarbeiterfreundlichen Unternehmenskultur basiert.

Auch Nachhaltigkeit schreiben wir groß. Als Mitglied des Nachhaltigkeitsmanagementsystems WIN-Charta übernehmen wir Verantwortung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht.

Unser „grüner Kompass“ zeigt den Weg: Im Klinikum am Weissenhof leben wir Klimaschutz und Umweltbewusstsein jeden Tag. Mit KLIK Green setzen wir auf mehr Energieeffizienz und einen bewussten Umgang mit Ressourcen, um unsere Zukunft aktiv mitzugestalten.

Ihr Weg zu uns – Jetzt bewerben!

Klingt spannend? Dann zögern Sie nicht! Stöbern Sie durch unsere Stellenangebote in der Psychiatrie oder senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Psychiatrie zu gestalten.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-

Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.850 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und

Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über

insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 17.000 Patient*innen im Jahr finden hier

kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet

und trägt seit 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-

Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

