Step-by-Step: Soft Waves Updo – die Frisur fürs Oktoberfest

Das Oktoberfest ist nicht nur ein Fest der Tradition, sondern auch der Mode. Während das Dirndl den Grundstein für das Wiesn-Outfits legt, macht erst die perfekte Frisur den Look unvergesslich.

In diesem Jahr setzt der „Soft Waves Updo“ neue Akzente. Kreiert wurde er vom Münchner Friseurteam Lipperts Friseure. Der stylische Chignon (ein Dutt oder Haarknoten, Anm. d. Red.) vereint klassische Flechtkunst mit lässiger, moderner Eleganz. Perfekt für alle, die traditionelle Wurzeln lieben, aber dabei zeitgemäß gestylt sein möchten.

Warum die Frisur so wichtig ist

Ein Dirndl kann noch so chic sein, erst mit der passenden Frisur wird der Look stimmig und authentisch. Traditionelle Flechtfrisuren stehen seit jeher für handwerkliches Können und Brauchtum. Doch Frisurentrends unterliegen, genau wie Modetrends, einem stetigen Wandel. Immer mehr moderne Interpretationen halten Einzug auf der Wiesn.

Der „Soft Waves Updo“ ist das beste Beispiel für diesen gelungenen Mix: Er respektiert die Tradition, ohne dabei steif oder altbacken zu wirken. Für modebewusste Frauen eine wunderbare Möglichkeit, sich individuell und doch zünftig zu präsentieren.

So gelingt der „Soft Waves Updo“

Folge einfach unserer Anleitung, um die Frisur nachzustylen. Etwas Geduld sind vor allem beim ersten Mal empfohlen, aber das Ergebnis wird sich lohnen.

Hier klicken für die bebilderte Step-by-Step-Anleitung für den perfekten Soft Waves Updo zum Dirndl.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Foto: Maxyne Lippert & Martina Ha Photography