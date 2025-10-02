Stéphane Reboud ist Senior Vice President Sales Europe bei Westcon-Comstor

Bündelung der Vertriebsverantwortung in Europa stellt die Weichen für nachhaltiges Wachstum, erfolgreiches Partner-Enablement und internationale Zusammenarbeit

Paderborn – 1. Oktober 2025 – Westcon-Comstor, weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, befördert Stéphane Reboud zum Senior Vice President Sales in Europa.

Rebouds Ernennung markiert für den VAD einen wichtigen strategischen Schritt bei der Zusammenführung seiner europäischen Vertriebsaktivitäten unter einem zentralen Management. Ziel ist es dabei, jederzeit eine hochwertige Betreuung aller Partner und Hersteller sicherzustellen und die interne Zusammenarbeit durch koordinierte Prozesse und gemeinsame Best Practices zu optimieren.

Reboud kam Anfang des Jahres nach mehr als 20 Jahren bei Dell Technologies zu Westcon-Comstor, wo er sich zunächst auf den Ausbau des Comstor-Geschäfts mit Cisco-Lösungen fokussierte. In seiner neuen Funktion verantwortet Reboud jetzt die Leitung aller europäischen Westcon- und Comstor-Vertriebsteams sowie der globalen Vertriebsteams in der Region. Auch in dieser Rolle berichtet er an Rene Klein, Executive Vice President Europe von Westcon-Comstor.

Der in Frankreich ansässige Reboud verfügt über langjährige internationale Erfahrung, die er in Großbritannien, den Niederlanden und Ungarn erworben hat. Bei Dell verantwortete er zuletzt den weltweiten Ausbau des Mittelstandsgeschäft und steuerte die Vertriebsteams sowie das Channelpartner-Ökosystem, um kundenspezifischen Anforderungen optimal Rechnung zu tragen.

Ein zentraler Aspekt seiner neuen Rolle wird es sein, aufsetzend auf das breite Service- und Herstellerportfolio der beiden Units Westcon und Comstor das Enablement der Resellerpartner aktiv weiterzuentwickeln.

Die Bündelung der Vertriebsverantwortung in Europa erlaubt es Comstor zudem, den Fokus weiterhin ganz auf Cisco zu legen, verbessert die Zusammenarbeit und festigt die Marktstellung.

Dieser Schritt knüpft nahtlos an die erfolgreiche Zusammenführung des Vertriebsmanagements in den Regionen Naher Osten und Afrika (MEA) sowie Asien-Pazifik (APAC) an, wo die einfacheren Abläufe bereits spürbar zum Wachstum und zum Erfolg der Partner beitragen.

„Es ist mir eine Ehre und ein Ansporn, diese neue Aufgabe zu übernehmen“, so Stéphane Reboud, Senior Vice President Sales, Europe bei Westcon-Comstor. „Unser Business in Europa entwickelt sich überaus positiv – aber ich bin sicher, dass wir durch die Zusammenführung als Team noch viel mehr erreichen können. Ich werde jetzt vor allem aktiv zuhören – und möchte eine Kultur der Zusammenarbeit und des Engagements fördern, um unsere Reseller und Hersteller jederzeit optimal zu unterstützen.“

„Mit seiner Führungskompetenz, seiner Branchenkenntnis und seiner kooperativen Denkweise ist Stéphane genau der Richtige, um gemeinsam mit unseren Vertriebsteams das nächste Kapitel unserer Erfolgsgeschichte zu schreiben“, erklärt Rene Klein, Executive Vice President, Europe bei Westcon-Comstor. „Mit über 25 Jahren Erfahrung in der IT bringt er wertvolles Know-how und einen mitarbeiterorientierten Führungsstil ein. Ich bin überzeugt, dass er uns dabei unterstützen wird, neue Wachstumspotenziale zu erschließen und unseren Partnern greifbaren Mehrwert zu liefern.“

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und 40 Jahren Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

