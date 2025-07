Steuerberater Gooßen und sein Team: Expertise für den Mittelstand

Steuerberater Gooßen bietet mit seinem Team maßgeschneiderte Lösungen für mittelständische Unternehmen und sorgt mit fundierter Expertise für steuerliche Optimierung und wirtschaftlichen Erfolg.

Mit vier strategisch platzierten Standorten in Stade, Jork, Drochtersen und Wischhafen ist das Team um Rigo Gooßen optimal aufgestellt, um mittelständische Unternehmen in Norddeutschland umfassend zu betreuen. Die über 50-jährige Erfahrung der Kanzlei, kombiniert mit kontinuierlicher Weiterbildung und branchenspezifischer Expertise, schafft einen echten Mehrwert für Mandanten aus dem produzierenden Gewerbe, dem Handel sowie für Freiberufler und Dienstleister. Durch das tiefe Verständnis der regionalen Wirtschaftsstruktur können passgenaue Strategien entwickelt werden, die den besonderen Anforderungen mittelständischer Unternehmen gerecht werden.

Der Mittelstand – Rückgrat der regionalen Wirtschaft

Der Mittelstand bildet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und ist besonders in der norddeutschen Region stark vertreten. Diese Unternehmen stehen vor spezifischen Herausforderungen, die eine spezialisierte steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung erfordern. Die Balance zwischen unternehmerischem Wachstum, steuerlicher Optimierung und langfristiger Planung ist dabei entscheidend für den nachhaltigen Erfolg.

Die Kanzlei von Rigo Gooßen in Stade hat sich auf die Betreuung dieser mittelständischen Unternehmen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmt sind. Mit einem Team aus 70 Mitarbeitern, darunter 5 Steuerberater, verfügt die Kanzlei über die notwendigen Ressourcen und das Fachwissen, um auch komplexe Fragestellungen kompetent zu bearbeiten.

Branchenübergreifende Kompetenz für vielfältige Anforderungen

Mittelständische Unternehmen sind keine homogene Gruppe, sondern agieren in verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Herausforderungen. Gooßen, Heuermann und Partner hat im Laufe der Jahrzehnte umfangreiches Spezialwissen in zahlreichen Branchen aufgebaut:

– Industrie und produzierendes Gewerbe: Maschinenbau, Baustoffindustrie, Bau- und Baunebengewerbe mit ihren spezifischen Bilanzierungs- und Bewertungsfragen

– Handel: Groß- und Außenhandel sowie Einzelhandel unterschiedlichster Größenordnungen mit den besonderen Herausforderungen in Bezug auf Warenwirtschaft und internationale Geschäftsbeziehungen

Diese branchenübergreifende Expertise ermöglicht es dem Team, die steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Besonderheiten der jeweiligen Branche zu berücksichtigen und passgenaue Beratungskonzepte zu entwickeln. Gleichzeitig profitieren die Mandanten vom Wissenstransfer zwischen den Branchen, der innovative Lösungsansätze fördert.

Spezielle Beratung für freie Berufe und Dienstleister

Neben klassischen Produktions- und Handelsunternehmen betreut die Kanzlei auch zahlreiche Freiberufler und Dienstleistungsunternehmen. Diese Mandanten haben oft besondere steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten, die eine spezialisierte Beratung erfordern.

Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung von Ärzten, Zahnärzten, Architekten, Ingenieuren und anderen freien Berufen. Die steuerlichen Besonderheiten dieser Berufsgruppen, wie die Frage der Gewerblichkeit oder spezielle Gestaltungen bei der Praxisorganisation, werden kompetent und mit Blick auf die individuellen Ziele der Mandanten beraten.

Auch Dienstleistungsunternehmen wie Finanzierungsdienstleister oder Fahrschulen finden in der Kanzlei einen kompetenten Partner, der die branchenspezifischen Herausforderungen kennt und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt.

Umfassende Beratung für den gesamten Unternehmenszyklus

Die Beratung mittelständischer Unternehmen beschränkt sich nicht auf die jährliche Steuererklärung oder den Jahresabschluss. Vielmehr begleitet das Team von Gooßen, Heuermann und Partner seine Mandanten durch alle Phasen des Unternehmenslebenszyklus – von der Gründung über Wachstumsphasen bis hin zur Nachfolgeplanung oder Unternehmensveräußerung. Dieser ganzheitliche Ansatz schafft Vertrauen und gewährleistet eine kontinuierliche Optimierung der steuerlichen und wirtschaftlichen Situation.

Steuerliche und rechtliche Weichenstellung bei Gründung und Wachstum

Bereits bei der Unternehmensgründung werden wichtige Weichen für den späteren Erfolg gestellt. Die Wahl der richtigen Rechtsform, die optimale Finanzierungsstruktur oder die steuereffiziente Gestaltung von Gesellschaftsverträgen sind entscheidende Faktoren, die langfristige Auswirkungen haben können.

Steuerberater Gooßen berät Existenzgründer umfassend zu diesen Themen und entwickelt individuelle Konzepte, die sowohl steuerliche als auch betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Auch die Beantragung öffentlicher Fördermittel und die Erstellung von Businessplänen gehören zum Leistungsspektrum der Kanzlei.

In Wachstumsphasen stehen oft Fragen der Unternehmensfinanzierung oder der Erweiterung durch Zukäufe im Mittelpunkt. Auch hier bietet die Kanzlei fundierte Beratung, die weit über die reine Steuerberatung hinausgeht und betriebswirtschaftliche Aspekte integriert.

Nachfolgeplanung und Unternehmensbewertung mit Weitblick

Ein besonders sensibler Bereich für mittelständische Unternehmen ist die Nachfolgeplanung. Viele Familienunternehmen stehen vor der Herausforderung, einen geeigneten Nachfolger zu finden und den Generationswechsel steuerlich optimal zu gestalten.

Die Experten der Kanzlei begleiten diesen Prozess von der frühzeitigen Planung bis zur konkreten Umsetzung. Dabei werden sowohl steuerliche als auch familiäre und emotionale Aspekte berücksichtigt, um eine tragfähige Lösung zu entwickeln, die den Fortbestand des Unternehmens sichert.

Ein wichtiger Baustein in diesem Prozess ist die Unternehmensbewertung. Rigo Gooßen und sein Team erstellen fundierte Bewertungsgutachten, die als Entscheidungsgrundlage für Unternehmenskäufe, -verkäufe oder Auseinandersetzungen dienen. Die Kombination aus betriebswirtschaftlichem Know-how und steuerlicher Expertise ermöglicht dabei eine ganzheitliche Betrachtung.

Digitalisierung als Chance für den Mittelstand

Die Digitalisierung verändert auch im Mittelstand die Geschäftsmodelle und Prozesse grundlegend. Diese Transformation bietet große Chancen für effizienteres Arbeiten und neue Geschäftsfelder, stellt Unternehmen aber auch vor Herausforderungen. Die Steuerberater von Gooßen, Heuermann und Partner begleiten ihre Mandanten aktiv bei diesem Wandel und helfen, die digitalen Möglichkeiten gewinnbringend zu nutzen.

Rigo Gooßen Steuerberater: Begleitung in die digitale Zukunft

Die Kanzlei unterstützt ihre Mandanten aktiv bei der digitalen Transformation und zeigt auf, wie moderne Technologien für mehr Effizienz und bessere Entscheidungsgrundlagen genutzt werden können. Dabei wird besonderes Augenmerk auf praxistaugliche Lösungen gelegt, die dem jeweiligen Digitalisierungsgrad des Unternehmens entsprechen.

Die Kanzlei selbst geht mit gutem Beispiel voran und investiert kontinuierlich in die Digitalisierung ihrer eigenen Prozesse. Dies kommt den Mandanten durch schnellere Bearbeitungszeiten, digitale Kommunikationswege und innovative Beratungsansätze zugute.

Gleichzeitig behält das Team stets den persönlichen Kontakt im Blick. Denn gerade in Zeiten der Digitalisierung sind der direkte Austausch und das persönliche Gespräch wichtiger denn je, um individuelle Bedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Regionale Präsenz mit überregionalem Know-how

Mit vier Standorten in Stade, Jork, Drochtersen und Wischhafen ist die Kanzlei fest in der Region verankert. Diese regionale Präsenz ermöglicht eine persönliche Betreuung vor Ort und ein tiefes Verständnis für die lokalen wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Gleichzeitig verfügt das Team über überregionales und internationales Know-how, das durch die Mitgliedschaft in der INAA Group, einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, kontinuierlich erweitert wird. Dies ist besonders für mittelständische Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen von großem Vorteil.

Fazit: Kompetente Begleitung für nachhaltigen Unternehmenserfolg

Steuerberater Gooßen und sein Team haben sich als verlässlicher Partner für den Mittelstand in der norddeutschen Region etabliert. Die Kombination aus fundierter steuerlicher Expertise, umfassendem betriebswirtschaftlichem Know-how und tiefem Branchenverständnis schafft einen echten Mehrwert für die Mandanten.

Die individuelle Betreuung, die auf die spezifischen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist, trägt entscheidend zum nachhaltigen Erfolg der Mandanten bei. Von der Gründungsberatung über die laufende steuerliche Optimierung bis hin zur Nachfolgeplanung – die Kanzlei ist ein zuverlässiger Begleiter durch alle Phasen des Unternehmenslebenszyklus.

Wer als mittelständisches Unternehmen in der Region einen kompetenten Partner für steuerliche und betriebswirtschaftliche Fragestellungen sucht, findet bei Gooßen, Heuermann und Partner einen erfahrenen und engagierten Berater, der den Mittelstand versteht und fördert.

Gooßen, Heuermann & Partner mbB ist eine etablierte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz in Stade und weiteren Standorten in Norddeutschland. Seit über 50 Jahren betreut die Kanzlei mittelständische Unternehmen und Freiberufler in steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und prüfungsrelevanten Fragen – persönlich, kompetent und praxisnah.

