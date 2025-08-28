Stevie® Awards geben die Preisträger:innen 2025 bekannt

Stevie® Awards geben die Preisträgerinnen und Preisträger der German Stevie® Awards 2025 bekannt

Branchenübergreifender Wirtschaftspreis prämiert herausragende unternehmerische Leistungen im deutschsprachigen Europa.

Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen mit Sitz in Deutschland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien überzeugten die international besetzte Jury

Öffentliche Abstimmung für den Publikumspreis startet am 2. September

Urbar, Deutschland // Fairfax, VA, USA – 28. August 2025 – Die Veranstalter der Stevie® Awards geben die Preisträgerinnen und Preisträger der 11. German Stevie® Awards bekannt. Die fünf Fachjurys haben ihre Auswertungen beendet und nun stehen die mit Spannung erwarteten Siegerinnen und Sieger des branchenübergreifenden Wirtschaftspreises fest. Dazu zählen in diesem Jahr unter anderem die Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG und das ZDF.

Alle Preisträgerinnen und Preisträger der Gold, Silber und Bronze Stevie Awards sind auf der Homepage der German Stevie Awards nach Kategorien sortiert aufgelistet.

Mit sechs Stevie® Award Auszeichnungen zählt die Wolters Kluwer Deutschland GmbH zu den großen Gewinnern der German Stevie® Awards 2025. Das Unternehmen überzeugte die Jury insbesondere in den Event- und Podcast-Kategorien.

Aus der Schweiz wurde die Non-Profit-Organisation Market Access mit vier Stevie® Awards ausgezeichnet – unter anderem für herausragende Leistungen in den Bereichen Corporate Social Responsibility sowie Diversität & Inklusion.

Aus Österreich setzte sich die Raiffeisen Bank International mit zwei Stevie® Awards durch. Sie glänzte in den Event-Kategorien „Beste Firmenveranstaltung“ und „Beste Bildungsveranstaltung“.

Aus Luxemburg konnte sich Ceratizit einen Stevie® Award in der Kategorie „Wiederverwendung und Recycling“ sichern.

Weitere Preistragende mit mehrfachen Stevie-Auszeichnungen sind unter anderem Allianz SE, Axel Springer Corporate Solutions GmbH & Co. KG, boneArtis AG, HASE & IGEL GmbH, PTV Planung Transport Verkehr GmbH und ZF Bielefeld.

Über 35 Führungskräfte haben in fünf Experten-Gremien entschieden, wer die begehrten Stevie Trophäen erhält. Sie haben über 300 eingegangene Bewerbungen auf Herz und Nieren geprüft, die innovativsten Lösungen und besten Leistungen herausgefiltert und schließlich die Preistragenden der Gold, Silber und Bronze Stevie® Awards gekürt.

Maggie Miller, Präsidentin der Stevie Awards, gratuliert allen Preisträgerinnen und Preisträgern zu ihren Erfolgen: „Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der German Stevie® Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen dürfen.“ Weiter sagt sie: „In diesem Jahr ehren wir die Preisträgerinnen und Preisträger der German Stevie® Awards erneut im Rahmen des gemeinsamen Galabanketts mit den International Business Awards® 2025. So erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner der German Stevies die Möglichkeit, sich einem weltweit internationalen Publikum zu präsentieren und zu netzwerken.“ Die Preisverleihung findet am Freitag, den 10. Oktober im Corinthia Hotel in Lissabon statt.

Bis dahin bleibt es weiter spannend: am Dienstag, den 2. September startet die öffentliche Abstimmung für den Publikumspreis, die People“s Choice Stevie® Awards for Favorite Companies. Automatisch nominiert sind alle Preisträgerunternehmen der German Stevie Awards 2025. Während der öffentlichen Abstimmung vom 2. bis 26. September 2025 dürfen die Anwärter*innen öffentlich um Stimmen werben: bei Mitarbeiter*innen, Kund*innen, ihrer Social-Media-Community und Followern, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Je aktiver die Communitiy der Anwärter*innen, desto größer ist die Chance auf einen Gewinn. Alle Informationen zur Abstimmung erhalten Sie hier.

Die German Stevie® Awards sind der vielseitigste Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Europa und finden bereits zum elften Mal statt. Sie sind Teil der Stevie® Awards, die unter anderem die renommierten International Business Awards® ausrichten und in insgesamt neun Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erhalten. Die German Stevie® Awards bieten speziell Unternehmen, die am europäischen deutschsprachigen Markt tätig sind, eine internationale Wettbewerbsplattform zum Benchmarking an.

In diesem Jahr waren erneut alle europäischen Länder mit Amtssprache Deutsch eingeladen, Nominierungen einzureichen. Organisationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien konnten Bewerbungen mit ihren seit Januar 2023 erbrachten Leistungen in verschiedenen Kategoriebereichen einreichen.

Wer im nächsten Jahr zu den Preistragenden der German Stevie® Awards gehören möchte, kann sich auf der Awards Webseite registrieren, um rechtzeitig über Fristen und Teilnahmeunterlagen verständigt zu werden: www.StevieAwards.com/GSA

Über die Stevie® Awards:

