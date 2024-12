Stilvoll feiern

Weihnachten und Jahreswechsel 2024 im BollAnts Spa im Park

Bad Sobernheim/München, 11. Dezember 2024 – Festlich geschmückt erwartet auch in diesem Jahr das BollAnts Spa im Park all diejenigen, die die Adventszeit, die Weihnachtsfeiertage oder den Jahreswechsel stilvoll genießen möchten. Alles ist bereit, um die Gäste im Hotel und in seinen Restaurants weihnachtlich-stimmungsvoll zu verwöhnen und zum Abschalten einzuladen. Ausgedehnte Spaziergänge durch die Winterlandschaft, entspannende Auszeiten im weitläufigen Spa und gemütliche Treffen am Abend in der neuen Hotelbar zu geselligen Runden mit Drinks & Cocktails – was für eine herrliche Aussicht, die festlichen Tage im BollAnts fernab von Alltag und Stress zu verbringen.

Die Tage „zwischen den Jahren“ sind ideal, um sich in den Saunen, Pools und Dampfbädern des Wellnessbereichs oder bei einer wohltuenden Anwendung im bollant.SPA auszuruhen. Zu einem gemütlichen Winterspaziergang laden die sanften Hügel und Weinberge des Nahetals ein. Der „Disibodenberg“, ein jahrhundertealter magischer Kraftort, den schon die Kelten und Römer zu kultischer Verehrung nutzten, ist ein perfektes Ausflugsziel.

Am Silvesterabend erwartet die Gäste ein Sektempfang bei stimmungsvoller Musik und köstlichem Fingerfood, gefolgt von einem 5-Gang-Galadinner im Villa-Restaurant. Anschließend sorgt die Band PROFILE Acoustic mit ihrer Livemusik für Tanzlaune und lädt dazu ein, das neue Jahr schwungvoll zu begrüßen.

Die Feiertagsangebote im Überblick:

-Weihnachtstage im BollAnts Spa im Park

1 Übernachtung ab 175 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive

– Genießer-Halbpension

– BollAnts Verwöhnleistungen

– täglich wechselndem Aktiv- & Entspannungsprogramm

(buchbar für Aufenthalte vom 25. bis 29.12.2024)

-Silvesterabend mit Galadinner im Villa-Restaurant

2 oder 3 Übernachtungen, inklusive

– Genießer-Halbpension

– BollAnts Verwöhnleistungen

– täglich wechselndem Aktiv- & Entspannungsprogramm

– 19.00 Uhr Sektempfang am Silvesterabend mit festlicher Musik und köstlichem Fingerfood

– 19.30 Uhr 5-Gang-Galadinner am Silvesterabend im Villa-Restaurant

– Feuerwerk am Nachthimmel und Begrüßung des neuen Jahres mit einem Glas Winzersekt

– Silvesterparty mit Live Musik

Das Silvesterarrangement kostet pro Person im Doppelzimmer bei zwei Übernachtungen ab 849,- Euro, bei drei Übernachtungen ab 1149,- Euro, buchbar bei Anreise am 29. und 30.12.2024.

Weitere Informationen und Angebote sind verfügbar auf Anfrage unter info@bollants.de oder telefonisch unter +49 (6751) 9198 -0.

Über BollAnts Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Hotel nahe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland. 2023 wurde es mit dem Spa Star Award, Platz 1 für das beste Gesundheitskonzept und vom Connoisseur Circle Rating in der Kategorie Medical Spa ausgezeichnet. Der renommierte Falstaff Hotel Guide 2023 stufte das BollAnts Spa im Park als „hervorragend“ ein. Medical Wellness und die Felke-Heilkunde sind seit mehreren Generationen die große Passion der Familie Bolland-Anton. Bis heute begleitet Dr. med. Axel Bolland mit seinem professionellen Wissen der Naturheilkunde vor allem die Fastengäste des Hotels. Das Haus mit seinem großzügigen Spa, der herrlichen Gartenanlage und der jahrhundertealten großen Linde als Mittelpunkt des Hotelparks, ist ein idealer Kraftort für medizinische Wellness und kulinarische Genüsse. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern und 3 Hauben ausgezeichnete „Jungborn“, sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für puren Genuss. Die Vielfältigkeit des BollAnts Spa im Park bietet Gästen mit unterschiedlichsten Interessen den geeigneten Rahmen für einen besonderen Aufenthalt zwischen Nahe und Weinbergen. www.bollants.de

