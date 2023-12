Stilvolle Eröffnung des MURFACE Showroom mit den Showroom-Partnern und Friends of Murface

Der MURFACE Showroom MURSPACE in Delbrück öffnete am vergangenen Wochenende seine Türen für Architekten, Endverbraucher und Interessierte. Zusammen mit ihren Showroom-Partnern und den Friends of MURFACE feierte man eine stilsichere und sehr persönliche Eröffnung.

Der Showroom, der sich auf innovative und nachhaltige Wandgestaltung in allen Räumen des modernen Wohnens, Arbeitens und der Hotellerie spezialisiert hat, sorgte unter den Besuchern mit seinen beeindruckenden Wanddesigns und kreativen Ideen für nachhaltige Begeisterung. Die Gäste konnten sich im MURSPACE von den neuesten Trends und Technologien inspirieren lassen und sich von den Experten von MURFACE beraten lassen.

Neben den Showroom-Partnern, von deren Geschäftsführung viele anwesend waren und die ihre Produkte und Dienstleistungen im Einsatz präsentierten, waren auch die Friends of Murface mit dabei. Diese Künstler und Verarbeiter haben bereits in der Vergangenheit viel mit den Produkten von MURFACE gearbeitet und teils sogar Wände und Flächen des MURSPACE-Showrooms mit umgesetzt.

‚Wir sind stolz darauf, unseren Kunden eine so einzigartige und inspirierende Umgebung in Zusammenarbeit mit unseren Friends und Showroom-Partnern präsentieren zu können‘, sagte der kreative Geschäftsführer von MURFACE Deutschland, Andreas Tasch. ‚Wir wollen unseren Partnern und Kunden nicht nur die neuesten Trends und Technologien zeigen, sondern auch eine Plattform bieten, um ihre eigenen Ideen und Kreativität auszudrücken“, so der kaufmännische Geschäftsführer vom MURFACE, Lutz Schwentker, weiter.“

Die Gäste waren von dem Engagement des MURFACE-Teams der einzigartigen Atmosphäre im MURSPACE-Showroom begeistert, der seinesgleichen in Deutschland sucht und sich auch im internationalen Vergleich keineswegs verstecken muss. Viele Anwesende nutzten die Gelegenheit, um sich persönlich beraten zu lassen und ihre eigenen Ideen für Wandgestaltung auszutauschen.

MURFACE hat es geschafft, eine einzigartige Plattform zu schaffen, auf der Kreativität gefördert wird und innovative Lösungen präsentiert werden. Die Showroom-Partner aus der Industrie, die immer wieder nach neuen Vertriebswegen suchen, haben hier nicht nur bereits in der Entstehungsphase an ein wegweisendes Konzept geglaubt, sondern auch tatkräftig unterstützt und einen sensationellen Beitrag geleistet.

Die Eröffnung war nur der Anfang einer vielversprechenden Zukunft für das Unternehmen. MURFACE Deutschland ist stolz darauf, seinen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von Innenräumen leisten zu können. Das Ziel des Unternehmens ist es nicht nur Produkte anzubieten, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt sowie das Wohlbefinden für die Kunden in ihren individuellen Lebensräumen zu schaffen.

Der Erfolg dieser Veranstaltung zeigt deutlich den Bedarf an innovativer Wandgestaltung in unserer Gesellschaft – sei es nun im privaten oder gewerblichen Bereich. Wir freuen uns schon jetzt darauf unsere nächsten Projekte mit unseren Partnern vorstellen zu dürfen! Der MURFACE Showroom hat mit seiner Eröffnung einen neuen Standard für innovative und nachhaltige Wandgestaltung gesetzt und etabliert MURFACE weiter auf seinem Weg hin zum Vorreiter in Sachen innovativer Gestaltungslösungen.

Die Eröffnung des MURFACE Showrooms war ein großer Erfolg und ein Beweis für die Leidenschaft und das Engagement des Unternehmens für innovative und nachhaltige Wandgestaltung, so Klaus Hülsmann, Leiter Architektur-Vertrieb bei MURFACE.

Den kompletten Artikel inklusive Bildergalerie finden Sie unter www.murface.de/murspace

Das gesamte Pressematerial finden Sie unter www.murface.de/presse

Über MURFACE:

Wir handeln, um die fugenlose Welt besser zu machen und als einen neuen Standard zu etablieren. Wir sind uns sicher, das nur funktionierende Komplett-Systeme Vertrauen schaffen und so Bäder und Böden langfristig funktionieren. Wir entwickeln Produkte, Oberflächen und Designs weiter, genau so wie uns. Wir lieben den Umgang mit Kunden, bilden Netzwerk und fördern den Austausch mit den Friends of Murface untereinander. Wir beschreiten neue Wege, erschließen neue Märkte und bauen diese auf. Wir glauben an Zusammenarbeit im Team, (Handwerks) Kunst, Design, Emotionen & Nachhaltigkeit. Wir streben immer nach dem Besten.

MURFACE – free your room. www.murface.de

Liste der Showroom-Partner, die bei der Realisierung dieses einzigartigen Projektes unterstützten: GKI, Fennobed, Laufen, Herzbach, Kreon, Bette, Ballmer, SanSwiss, GKI Dampftechnik, Beck Objekteinrichtungen, Kludi, Ofco, Bemm, Gira, mfH systems, BVS Akustik, Lüneburger Parkettmanufaktur, Lüchtenborg, studioshapes, Makro bathroomconcepts, Plümer & Ribbe und RW Designglas.

