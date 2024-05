Stilvolle Tischwäsche für Garten und Terrasse

Bunt, pflegeleicht und für jede Gelegenheit von erwinmueller.de

Im Garten und auf der Terrasse den Sommer genießen. Ob rustikale Party, romantisches Dinner oder nachmittägliches Kaffeekränzchen, für jeden Tisch und jeden Anlass gibt es bei erwinmueller.de die passende Ausstattung. Bunte, pflegeleichte Tischwäsche-Sets mit den dazu passenden Kissen sorgen bei Freunden und Familie sicher für einen AHA-Effekt.

Biertisch im edlen Look

Mit schöner Tischwäsche wird aus einem simplen Biertisch im Handumdrehen eine stilvolle Tafel für Gartenparty, Feier und Grillabend. Karierte oder unifarbene Tischdecken aus Baumwolle können bestens mit Stoffservietten, schlicht gehaltenem Geschirr und Gläsern kombiniert werden. Passende Bierbankauflagen sorgen für Sitzkomfort. Damit die Tischdecke nicht verrutschen kann, ist ein Biertischschonbezug mit Rundumgummi empfehlenswert.

Ideal für den Garten sind Wachstücher. Sie bestehen aus einer hochwertigen Wachstuch-Folie, laminiert mit einem textilen Vlies. Verschmutzungen werden einfach feucht abgewischt. Erhältlich sind die Wachstücher als Meterware in vielen verschiedenen Dessins, mit Punkten, Blumen, grafischen Mustern, themenbezogenen Motiven uvm.

Sommerliche Blumenpracht

Das florale Dessin der neuen REDBEST Tischwäsche-Serie mit Tischdecke, Mitteldecke, Tischläufer, Tischsets, Servietten, Kissenhüllen, Stuhlkissen, Geschirrtüchern, Schürzen und auch Meterware zaubert fröhliches Ambiente auf den Tisch und in die Küche. Das robuste Canvas-Gewebe aus reiner Baumwolle ist strapazierfähig und langlebig.

Edle Outdoor-Tischwäsche und -Kissen

Zeitlos schön und auch noch sehr praktisch präsentiert sich die Outdoor-Tischwäsche „Terrassa“. Das jacquardgewebte Blätter-Motiv kommt durch den zarten Schimmer dezent zur Geltung. Dank Oberflächenversiegelung ist das Gewebe schmutzabweisend und lässt sich feucht abwischen, ist also perfekt auch für den Außenbereich geeignet. Diese Serie bietet neben Tischwäsche auch die dazu passenden Kissenhüllen, Tischsets, Stuhlkissen und Meterware. Erhältlich in sieben strahlenden Farben.

Sitzkissen kann man eigentlich nie genug haben, ob zum darauf Sitzen, als Rückenstütze oder einfach nur als bunte Eyecatcher. Die REDBEST Stuhlkissen „Orlando“ bringen mit dem fröhlichen Punktedessin gute Laune und frischen Wind in das Ambiente. Das gesteppte Kissen ist angenehm weich und bietet besten Sitzkomfort.

Jetzt ist Beerenzeit!

Ob auf dem Teller oder auf dem Tischset, frische Beeren lassen jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Bei der neuen Tischwäsche-Serie mit buntem Beerenmotiv kommen luftig-leichte Sommergefühle auf. Das acrylversiegelte Gewebe bietet einen nahezu perfekten Fleckschutz. Puristisch und geschmackvoll wirken die Tischsets aus Polypropylen in attraktiver Flechtoptik. Sie schützen den Tisch vor Verunreinigungen, sind langlebig und leicht zu reinigen.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

