Stilvolle und moderne Raumgestaltung mit Glas

Glaserei Bischofer aus Frankfurt realisiert Ihre Projekte

Glas ist ein faszinierender transparenter Baustoff, der Wohn- und Geschäftsräume verschönert. Mit Glastüren oder Trennwänden aus Glas wirken Räumlichkeiten heller, offener und freundlicher. Auch im Außenbereich spielt der Werkstoff eine Rolle. Die Glaserei in Frankfurt realisiert seit mehr als 30 Jahren individuelle Konzepte und Kundenwünsche aller Art.

Die Wohnraumgestaltung mit Glas liegt im Trend. Moderne und hochwertige Glasarbeiten verbessern die Wohnqualität. Fenster, Glastüren und Duschkabinen gehören zu den beliebten Klassikern. Außergewöhnlichere Projekte wie Trenn- und Rückwände aus Glas sowie Böden und Treppen aus Sicherheitsglas schaffen eine besondere Atmosphäre. Die Räume wirken heller und freundlicher.

Vielseitiger Werkstoff, der zu jedem Einrichtungsstil passt

Glastüren schaffen helle Wohnräume und sorgen in Büroräumen für eine angenehme und freundliche Arbeitsumgebung. Sie stehen für Transparenz und unterstreichen eine moderne Innenraumgestaltung. Mit Veredelungstechniken lassen sich verschiedene Strukturen auf die Glasoberfläche aufbringen.

Eine zeitgemäße und hochwertige Badgestaltung gelingt mit Bauteilen aus Glas garantiert. Zu den Bestsellern der Glaserei gehören Duschkabinen aus Glas, die individuell angefertigt werden. Eine ebenerdige Dusche erhält mit dem Bauteil eine wertige Optik. Trennwände für Badewannen bieten Schutz und sind ein stilvolles Gestaltungselement.

Balkongläser sorgen für Wohlfühlatmosphäre im Outdoor-Bereich. Diese spezielle Glasverkleidung wird nach Maß angefertigt und auf Wunsch direkt im Anschluss installiert. Energieeffizienz spielt bei Alt- und Neubauten eine immer größere Rolle. Moderne Fenster verbessern die Energiebilanz eines Gebäudes nachhaltig.

Kreative und individuelle Lösungen

Die Glaserei Bischofer realisiert Individualanfertigungen, die sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Für Bauprojekte oder die Renovierung fertigt das professionelle Team moderne, klassische oder außergewöhnliche Bauteile aus Glas für private Wohnräume und Geschäftsräume an. Die Verbindung mit anderen Materialien wie Holz, Edelstahl oder Stein ist besonders spannend.

Leistungsstarker Service

Kunden profitieren von einem praktischen Komplettservice. Die Glaserei Bischofer begleitet Projekte von der Konzeptentwicklung bis zur Realisierung. Besondere Projekte wie Glasvitrinen für Sammler, Ladengeschäfte und Museen sind Teil des Leistungsangebots. Produkte und Ausstellungsstücke werden in den individuell angefertigten Vitrinen perfekt präsentiert.

Das Team ist rund um die Uhr erreichbar. Kunden finden schnelle Hilfe bei Glasschäden aller Art. Der Glasereinotdienst repariert in Frankfurt und Umgebung Glasschäden wie leichte Sprünge und ersetzt veraltetes und beanspruchtes Glas. Bei starken Beschädigungen werden betroffene Bauteile schnellstmöglich ausgetauscht.

Der Komplettservice sorgt dafür, dass alle Glasbauteile perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Konzepte und Bauteile entstehen in liebevoller Detailarbeit der Ladenwerkstadt in Frankfurt. Interessenten finden dort Inspirationen für eigene Einrichtungsprojekte und professionelle Beratung. Ein Blick in die Werkstatt ist möglich.

Das Familienunternehmen blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurück. Glasermeister Karl Heinz Bischofer, sein Sohn und weitere Mitarbeiter gehören zum professionellen Team. Das Unternehmen ist Experte und Partner bei allen Fragen rund um Projekte mit dem Werkstoff Glas. Moderne Konzepte und individuelle Glasarbeiten in Premium-Qualität machen das Leistungsspektrum aus.

Firmenkontakt

Glaserei Bischofer

Karl-Heinz Bischofer

Homburger Landstraße 285

60435 Frankfurt

069 26090064

info@glaserei-bischofer.de

https://www.glaserei-frankfurt-bischofer.de/

