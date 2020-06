Stockvideo-Anbieter gallereplay erweitert Angebot

Online-Archiv mit hochwertigen Videos vergrößert sich

Nachdem gallereplay lange Zeit ausschließlich als Stock-Anbieter für “lebendige Fotos” (Cinemagramme) galt, erweitert die Plattform nun das Angebot: Jede Art von Videos wird jetzt angeboten, wobei jedes Video weiterhin für das Abspielen in der Endlosschleife optimiert ist. Anders als zuvor können dies aber auch Videos mit einer Kamerabewegung sein, die am Ende wieder an den Ursprungspunkt zurückspulen.

“Für kurze Videos, die in der Anwendung wiederholt abgespielt werden, stellt ein unsichtbarer oder zurückgespulter Übergang ein angenehmeres Erlebnis für den Betrachter dar. Dies können zum Beispiel Webseiten-Hintergründe oder Social-Media-Kampagnen sein.” – Lydia Dietsch, Geschäftsführerin (gallereplay)

Das neue Angebot, welches zusammen mit neuen Filteroptionen und einem neuen User Interface gelauncht wurde, ist ab sofort unter https://www.gallereplay.com/stock vorzufinden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Drohnen-Videos, Hyperlapse-Videos, Zeitraffer und Stop Motion-Videos. Weitere Erneuerungen auf der Webseite sind ein angepasstes Preismodell sowie ein neuer Checkout.

Gallereplay ist ein Stock-Marktplatz für hochwertige Kurzvideos aller Art: Zum Beispiel Cinemagramme, Loop-Videos, Hyperlapses, Zeitraffer, Stop Motion- und Drohnen-Videos. Als Agentur setzt die Firma auch individuelle und animierte Kurzvideospots aller Art um.

