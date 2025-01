Story & Frame: Persönliche Portraits in Wort und Bild

Personal Branding trifft auf wirkungsvolle Geschichten

Hinter jedem erfolgreichen Menschen steckt eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Story & Frame hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Geschichten mit persönlicher Tiefe und visueller Kraft zu präsentieren. Durch die Verbindung von persönlichen Portraits in Wort und Bild, „Personal Portraits“, schafft das Team eine Plattform für glaubwürdige und emotionale Selbstdarstellung.

Personal Branding – Ihr strategischer Vorteil

Eine starke persönliche Marke Personen von der Masse ab, baut Vertrauen auf und stärkt die führende Position im jeweiligen Umfeld. Ob in der Geschäftswelt, im kreativen Bereich oder in der Politik – Personal Branding ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg und einer treuen Community. So ist Personal Branding ist der strategische Aufbau der eigenen Marke. Es gewinnt durch den Wunsch nach Authentizität und Vertrauen zunehmend an Bedeutung.

Mit einem Fokus auf Storytelling, das durch ausdrucksstarke Fotografien ergänzt wird, hilft Story & Frame, Werte und Visionen in authentischen Geschichten zu transportieren und sichtbar zu machen.

Das Team hinter Story & Frame

Eva Heer, Journalistin mit über 20 Jahren Erfahrung, Nora Novak, Spezialistin für ausdrucksstarke Porträtfotografie, und Holger Hagenlocher vom Redaktionsbüro Hagenlocher vereinen ihre Expertise, um Geschichten zu erzählen, die nachhaltig wirken. Von der Konzeption bis zur Umsetzung stehen sie als Partner zur Seite. Das Expertenteam kombiniert hochwertige Fotografien mit journalistischem Storytelling, um authentische Personal Portraits zu schaffen, die in Erinnerung bleiben.

Storytelling als Schlüssel zum Erfolg

„Die Kraft des Storytellings spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir entwickeln Narrative, die die Einzigartigkeit unserer Kunden authentisch transportieren“, betont Eva Heer, die über 20 Jahre Erfahrung im Journalismus mitbringt. „Gute Geschichten schaffen emotionale Verbindungen, bleiben im Gedächtnis und stärken nachhaltig das Vertrauen in die persönliche Marke.“

Professionelle Portraits machen Persönlichkeit sichtbar

Die professionellen Fotografien von Nora Novak ergänzen diese Geschichten auf visueller Ebene und schaffen so ein stimmiges Gesamtbild. „Ein professionelles Portrait muss mehr leisten als nur gut auszusehen“, erklärt Portraitfotografin Nora Novak. „Die Aufnahmen müssen die Persönlichkeit und Professionalität unserer Kunden authentisch widerspiegeln. So lässt ein gutes Porträt die Persönlichkeit und Werte spürbar werden“, unterstreicht sie den Nutzen von Story & Frame.

Strategische Investition in die eigene Zukunft

Eine starke persönliche Marke generiert Vertrauen, erhöht die Sichtbarkeit und stärkt den Einfluss in der jeweiligen Branche. Story & Frame unterstützt Kunden dabei, diese Vorteile für sich zu nutzen. Die Dienstleistungen umfassen Fotoshootings an verschiedenen Locations, ausführliche Interviews und die Erstellung maßgeschneiderter Texte für verschiedene Kommunikationskanäle.

Das Angebot: Geschichten, die bleiben

„Die Kombination aus visueller und narrativer Expertise ermöglicht es Führungskräften, Künstlern, Politikern und Personen des öffentlichen Lebens, ihre authentischen Geschichten wirkungsvoll zu erzählen“, erklärt Holger Hagenlocher, für Interessenten der erste Ansprechpartner bei Story & Frame.

Die persönlichen Portraits in Wort und Bild werden von Story & Frame in drei maßgeschneiderten Paketen angeboten, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Kunden orientieren: Essay, Feature und Masterpiece. Sie kombinieren professionelle Porträtfotografie mit journalistischen Texten, die Persönlichkeit und Individualität nachhaltig kommunizieren. Das Ergebnis? Authentische Inhalte, die auf Websites, Social Media oder in Printprodukten überzeugen und langfristig wirken.

Über Story & Frame

Story & Frame ist ein innovatives Dienstleistungsunternehmen, das sich auf professionelle Personal Portraits in Wort und Bild spezialisiert hat. Das Team vereint journalistische Expertise mit dokumentarischer Fotografie und strategischer Kommunikationsberatung.

Mit maßgeschneiderten Paketen spricht Story & Frame vor allem Führungskräfte, Künstler:innen, Politiker:innen und andere öffentliche Persönlichkeiten an, die sich in ihrer Branche oder Öffentlichkeit nachhaltig positionieren möchten.

