Strahlende Gesichter bei den Glücksjägerinnen

Drei Audi A3 aus dem großen LOOP5-Gewinnspiel wurden übergeben

Ein sportlich-schicker Audi A3 im attraktiven LOOP5-Design, zwei Jahre zur freien Nutzung mit einem Rundumpaket inklusive 30.000 Freikilometern, Kfz-Steuer und -Versicherung – da hatten die drei Gewinnerinnen des großen LOOP5-Gewinnspiels allen Grund zum Strahlen. Und auch das Ladekabel für die umweltfreundlichen Hybridfahrzeuge gab es bei der Übergabe am vergangenen Mittwoch (4. August) auf dem Parkdeck des Shopping-Centers in Weiterstadt durch Senior Center Manager Thomas Haeser selbstverständlich dazu.

Über die neuen Autos freuen sich Gabriele Keim aus Büttelborn sowie die beiden Darmstädterinnen Elvira Amelung und Hasret Sahin. Sie sind die Siegerinnen der LOOP5-Glücksjagd.

Den Schlüssel zum Glück hatten sie in einer der 5.000 Glücksboxen gefunden. Diese hatte das LOOP5 vom 19. bis zum 24. Juli rund um Weiterstadt verteilt. Die Boxen in den Farben des Shopping-Centers hingen an Straßenschildern, Brückengeländern oder Sitzbänken an der Bergstraße, in Weiterstadt, Groß-Gerau und in den Landkreisen Offenbach sowie Darmstadt-Dieburg und waren durch ihr auffälliges Design ein echter Hingucker.

Die Glücksboxen enthielten ein Code, mit dem sich die Finderinnen und Finder für die Teilnahmen am Gewinnspiel registrieren konnten. Tipps, wann und wo diese Glücksboxen zu finden waren, gab es tagesaktuell über die Social-Media-Kanäle des LOOP5.

Die Entscheidung fiel am 31. Juli vor Ort im LOOP5 in Weiterstadt. Zunächst wurden 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Gewinnausspielung per Zufallsprinzip ermittelt. Am großen Finale hatten die Gewinner der ersten Runde die Möglichkeit, einen vierstelligen Code aus einer Lostrommel zu ziehen. Durch die Eingabe dieses Glückscodes in einen Schlüsselsafe wurden schließlich die drei Glückspilze ermittelt.

