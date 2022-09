Strahlende Kinderaugen beim Koch-Event mit bofrost*

Inspirierende Momente im RTL-Kinderhaus Die Arche in Berlin-Reinickendorf

Berlin, im September 2022 – Wer kreiert die coolste Pizza? Wer mixt den leckersten Smoothie? Für das Koch-Event im RTL-Kinderhaus Die Arche in Berlin-Reinickendorf hatte Tiefkühlspezialist bofrost* nicht nur zahlreiche Zutaten und cremige Eis-Desserts dabei, sondern auch kunterbunte Küchen-Challenges und viel Spaß für die Kinder im Gepäck. Als langjähriger Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ hat das Familienunternehmen vom Niederrhein das Charity-Event unter dem #einfachinspirierend organisiert. Mit tatkräftiger Unterstützung von Michael Michaelis, bofrost*Geschäftsführer Vertrieb Deutschland, sowie Schauspielerin Mariella Ahrens und Moderatorin Tanja Bülter haben sie gemeinsam mit den RTL-Kinderhaus-Kindern unter Anleitung von bofrost*Koch Jens Oliver Maurer der Inspiration freien Lauf gelassen und gemeinsam tolle Rezeptkreationen ausprobiert. Zum Schluss gab es für alle kleinen Teilnehmenden eine Urkunde, die sie mit Stolz präsentierten.

Vom Ausrollen der Pizza-Teige und dem Dekorieren lustiger Pizza-Gesichter mit unterschiedlichen Zutaten, bis hin zum Kreieren eigener Smoothie-Drinks haben die Kinder beim Thema Kochen selbst Hand anlegen und sich von der Lebensmittelvielfalt begeistern lassen können. „Es hat mir große Freude gemacht, im RTL-Kinderhaus Die Arche persönlich vor Ort zu sein, gemeinsam mit den Kindern leckere Gerichte zu zaubern und miteinander Freude am Kochen zu erleben“, sagt Michael Michaelis, bofrost*Geschäftsführer Vertrieb Deutschland. „Gerade in bewegten Zeiten wie diesen ist es uns als Familienunternehmen sehr wichtig, zu helfen und den Kindern unbeschwerte Momente zu schenken. Umso schöner war es, die lachenden Gesichter – nicht nur auf den Pizzen – und das Strahlen in den Augen der Kinder zu sehen.“

Miteinander Gutes tun: bofrost*Spendenengagement 2022 #einfachinspirierend

Als Familienunternehmen engagiert sich bofrost* seit Unternehmensgründung für Kinder und Jugendliche und ist seit 2016 offizieller Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“. Das Charity Koch-Event im RTL-Kinderhaus Die Arche in Berlin-Reinickendorf ist Teil des diesjährigen bofrost*Spendenengagements zugunsten der Stiftung des Kölner Senders, dass unter dem Hashtag #einfachinspiriend die Kreativität der Teilnehmenden weckte und zugleich die Vielfältigkeit von Lebensmitteln aufzeigte. Weitere Events und Aktionen für bedürftige Kinder und Jugendliche, die ebenfalls Inspiration für den Alltag liefern, sind geplant.

Mitmachen und Spenden

Ebenfalls Bestandteil des Charity-Engagements ist der Verkauf von Spendenprodukten, wie dem bofrost*Genießer-Kalender. Noch bis zur Spendenübergabe beim 27. RTL-Spendenmarathon sammelt bofrost* zusammen mit seinen Kundinnen und Kunden, seinen Mitarbeitenden und seiner Online-Community Spenden für Kinder und Jugendliche in Not. Es kann jeder mitmachen und auch über Social Media soziales Engagement zeigen. So fließt für jede Interaktion auf die Posts von bofrost* und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ unter dem Hashtag #einfachinspirierend – sei es ein Like, Share oder Kommentar -je 1 Euro in den Spendentopf.

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de

