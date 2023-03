In Gastronomie und Hotellerie als Werbemittel immer beliebter

Strandkörbe sind längst nicht mehr nur am Strand zu finden. Immer mehr Gastronomie- und Hotelleriebetriebe setzen auf die gemütlichen Körbe, um ihren Gästen eine besondere Atmosphäre zu bieten. Dabei geht der Trend hin zu Strandkörben im Corporate Design, die perfekt auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt sind.

Eine einheitliche Gestaltung von Strandkörben im Corporate Design ist für viele Unternehmen ein wichtiger Faktor, um ihre Marke und ihr Erscheinungsbild zu stärken. Strandkörbe lassen sich dabei auf vielfältige Weise gestalten: Vom Bezug über die Farbe bis hin zum Logo können Unternehmen ihre Strandkörbe individuell anpassen und so ein ganz besonderes Werbemittel schaffen, das sich vom Wettbewerb abhebt.

Neben der individuellen Gestaltungsmöglichkeit punkten Strandkörbe auch durch Komfort und ein exklusives Feeling, dass sofort ein Urlaubsgefühl suggeriert und maritimes Flair versprüht. Die beliebten Outdoormöbel bieten eine angenehme Sitz- und Liegeposition und schützen vor Sonne, Wind und Regen. Zudem sind sie robust und langlebig, sodass Unternehmen eine langfristige Investition tätigen.

Strandkörbe im Corporate Design können vielseitig eingesetzt werden. Sie eignen sich nicht nur für Strandbars und Hotels an der Küste, sondern auch für Biergärten, Restaurants oder Cafés im Inland. So können Unternehmen ihre Gäste auch in städtischen Gebieten mit einer besonderen Atmosphäre überraschen und sich von der Konkurrenz abheben.

Wer sich für Strandkörbe im Corporate Design interessiert, kann diese direkt aus der Strandkorb-Manufaktur Buxtehude beziehen. Das Familienunternehmen fertigt seit 20 Jahren Strandkörbe in höchster Qualität und nach individuellen Wünschen. Von der Auswahl des Materials bis hin zur Umsetzung des Corporate Designs wird jeder Schritt sorgfältig durchgeführt. So können Unternehmen sicher sein, dass sie ein hochwertiges Produkt erhalten, das perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Die Strandkorbprofis GmbH gehört zu den größten deutschen Strandkorb- und Abdeckhauben-Herstellern. Am Firmensitz in Buxtehude – am südlichen Stadtrand von Hamburg – befinden sich die Produktions- und Lagerstätten. Im Showroom vor Ort bietet die Manufaktur den Kunden eine umfangreiche Ausstellung der aktuellen Strandkorbmodelle und neuesten Stoffkollektion.

In eigenen Produktionsstätten werden die Strandkörbe in reiner Handwerksarbeit von erfahrenen Korbflechtern, Tischlern und Näherinnen für höchste Qualitätsansprüche hergestellt.

Die Strandkörbe werden nur mit besten Materialien wie edlem, zertifiziertem Mahagoni- oder Teakholz, hochwertigen hochglanzpolierten Edelstahlbeschlägen in V2A Qualität und feinsten Stoffen hergestellt.

Die hochwertigen Strandkörbe aus der Manufaktur in Buxtehude sind mittlerweile weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Industrie zählen zu den Kunden wie z.B. VW, Mercedes-Benz, Porsche, Hapag-Lloyd und Coca-Cola. Auch viele Prominente wie etwa die Sportgrößen Franz Beckenbauer und Jürgen Klopp, Fernsehkoch Johann Lafer, Poptitan Dieter Bohlen und Schlagerikone Helene Fischer genießen wunderbare Wohlfühlmomente in den exzellenten Gartenmöbeln.

Firmenkontakt

Die Strandkorbprofis GmbH

Nils Gosebeck

Carl-Zeiss-Str. 6

21614 Buxtehude

04161-59669-0

https://www.strandkorbprofi.de

Pressekontakt

Die Strandkorbprofis GmbH

Christiane Kalbreyer

Carl-Zeiss-Str. 6

21614 Buxtehude

04161-59669-0

http://www.strandkorbprofi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.