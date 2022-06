Strandkorbauktion: Linsenhoff-Stiftung für UNICEF erhält 6.000 Euro

Spendenscheck-Übergabe an Willi Lemke und Liana Skripnik

Um Kindern in der Ukraine zu helfen, versteigerte die Strandkorb-Manufaktur Buxtehude im Frühling einen Strandkorb mit prominenter Unterstützung der Künstler Mickie Krause, Oli P., Atze Schröder und Till Hoheneder. Eine Aktion mit riesigem Erfolg: Ein edler Strandkorb des Modells Keitum Teak Vintage ging für 5.111 Euro an die Höchstbietende Susanne Frank aus Köln. Um den Betrag rund zu machen, erhöhten die Strandkorbprofis aus Buxtehude die Spendensumme auf 6.000 Euro.

Nun wurde am vergangenen Freitag, den 10. Juni 2022 der Spendenscheck offiziell an Werder Bremen Legende Willi Lemke und Liana Skripnik, Ehefrau des ehemaligen ukrainischen Werder Bremen Profis und Trainers Viktor Skripnik, übergeben, die den Scheck stellvertretend für Ann-Kathrin Linsenhoff und ihre UNICEF-Stiftung entgegennahmen. Die Spendensumme wird Kindern in der Heimat von Viktor Skripnik zugutekommen.

